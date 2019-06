La alianza de Julio Ruz y Gil Silgado para tumbar a María Jesús Ruiz por sus hijas

María Jesús Ruiz ha dejado un hueco en los platós de televisión desde que se alzase como ganadora de ‘GH Dúo’, con Kiko Rivera como principal rival. Pero si de rivales va la cosa, tenemos que hablar de los exnovios de la ex Miss España, Julio Ruz y José María Gil Silgado. Los dos padres de sus hijas están acercando posiciones con la única finalidad de unir fuerzas y tumbar a la modelo, a quien han entendido después de años enfrentados de que es ella la culpable de sus males y que ellos, más allá de su guerra, tienen mucho en común.

María Jesús Ruiz “pierde” la mitad del maletín tras ganar ‘GH Dúo’

La soledad de Julio Ruz sin su hija

El empresario no es muy dado a compartir los avatares de su intimidad en las redes sociales, aunque en ocasiones rompe su máxima para tratar cuestiones que él considera de importancia. El pasado lunes, Julio Ruz cumplía años, pero no pudo evitar sentirse triste en un día muy especial para él, porque a su lado no estaba una de las personas más importantes para él: la hija que tiene con María Jesús Ruiz.

Julio Ruz se enfrenta a dos años y medio de prisión

El desesperado mensaje de Julio Ruz

“Hoy has sido la única que no ha estado presente y eso me rompe el corazón. Pero no dejas de estar en mi pensamiento hija mía. Y sí, lo digo públicamente, porque no hay derecho a que yo no pueda saber ni dónde, ni cómo está mi hija desde hace días y más aún el día de mi cumpleaños”, escribía Julio Ruz a modo de dardo a su ex, María Jesús Ruiz, con una tierna foto junto a su princesita.

Julio Ruz evita un cara a cara público con María Jesús Ruiz

Gil Silgado busca la complicidad con Julio Ruz

Gil Silgado y Julio Ruz han sido desde el minuto uno rivales, debido a que María Jesús Ruiz ha cambiado el dueño de su corazón saltando de uno a otro y provocando sus celos. Ahora parece que ninguno ha logrado conquistar a la Miss, y del odio que se tenían puede surgir una alianza para unir fuerzas, como así ha iniciado Gil Silgado.

El mensaje de Gil Silgado a Julio Ruz

“Como sabes, ni somos ni seremos nunca amigos ni conocidos, pero en lo que se refiere al sufrimiento y a la actitud de la familia Ruiz y de su mamá a la que nos somete con nuestras hijas, estoy y estaré siempre en contra. Lo siento verdaderamente, porque a mi me lo han hecho sentir el dolor ese. Espero que pronto puedas abrazar a esa pequeña”, le comentaba.

Ambos sufren el mismo dolor por María Jesús Ruiz

La modelo, según ellos, les está provocando el mismo dolor a través de sus hijas, denunciando públicamente que no les deja mantener el contacto que consideran oportuno con sus respectivas hijas. Un punto en el que ambos coinciden, entendiendo que María Jesús Ruiz está siendo injusta con ellos al no permitirles que vean a sus hijas cuando creen que les corresponde.

Irene Rosales apoya también a Julio Ruz

El dolor que ha transmitido Julio Ruz a través de sus redes sociales no solo ha conmovido a sus fans, o a su archienemigo Gil Silgado, también a Irene Rosales, con la que compartió días en ‘GH Dúo’. “Felicidades Julio corazón. No te preocupes por nada, que seguro que nada más que te vea te dará el abrazo más sincero y con más cariño del mundo”, le escribía la mujer de Kiko Rivera, con la esperanza de que su mensaje consolase a su amigo.

La guerra de María Jesús Ruiz y Julio Ruz

Todo parecía un cuento de hadas entre la modelo y el empresario. Incluso ya estaban ultimando los detalles de su boda, pero el desamor llegó antes que el intercambio de alianzas. Comenzaron un duro cruce de acusaciones y reproches en los medios de comunicación, hasta que finalmente se enfrentaron cara a cara en ‘GH Dúo’. Julio Ruz fue expulsado de forma disciplinaria por su actitud con la modelo, mientras que ella ganó el preciado maletín.

Lo único que une a la expareja

Una niña es lo único que une a Julio Ruz y María Jesús Ruiz, pero también es lo que les separa. La distinta forma de comprender el tiempo que cada uno debe pasar con su pequeña es motivo de discusión entre ambos y ahora se ha hecho público un nuevo capítulo. Julio Ruz se queja de no poder hablar con su hija y de que ni tan siquiera es conocedor de su paradero. Más duro siente que es que el día de su cumpleaños no pueda disfrutar de la compañía de su hija. Las redes sociales es la vía que ha encontrado para dejar esta situación en conocimiento de todos.

María Jesús Ruiz opta por no hacer ruido

En los últimos meses, María Jesús Ruiz ha preferido no hacer demasiado ruido en lo que a su vida personal se refiere, reforzando su papel como colaboradora en realities sin escándalos. La experiencia en ‘GH Dúo’ fue dura para ella y ahora prefiere estar una temporada alejada de los problemas.

Junto a sus hijas ella es feliz

Aunque sus exparejas también reclaman su derecho a serlo