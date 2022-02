Kiko Rivera no entró en ‘Secret Story’ por sus durísimas declaraciones contra su hermana, Chabelita. Precisamente fue ella quien le sustituyó en el reality, una intervención en la que aprovechó para aclarar que su hermano no estará invitado a su boda con Asraf. Con Kiko Rivera la relación está más deteriorada que nunca, por lo que no quiere que esté presente en un día tan especial para ella. «De mi familia ya sabéis con quién no tengo relación y a mi hermano ahora no procede», dijo. Parece que estas declaraciones no han sentado nada bien al DJ, que de nuevo ha utilizado sus redes sociales para lanzar una advertencia velada. «No siempre se calla para guardar silencio, se calla para conservar la paz. A veces estar en paz, es mejor que tener razón», ha dicho el músico en una storie.

Eso sí, esta no ha sido su única declaración, en sus redes sociales también ha compartido una reflexión sobre qué aprendió tras sus polémicas declaraciones sobre Chabelita. «Aprendí a callar lo que siento porque a veces ser sincero solo empeora las cosas», ha escrito. Cabe recordar que Kiko Rivera desveló que su hermana se había intentado suicidar, un duro episodio por el que incluso la llegó a pegar, según sus propias palabras. Sus seguidores no entendieron el motivo por el que había contado algo tan íntimo, tampoco las altas esferas. Prueba de ello que cancelaran su entrada en ‘Secret Story’ justo el mismo día en el que estaba previsto que entrara en la casa situada a las afueras de Madrid.

Si bien intentó disculparse vía WhasApp, parece que de nuevo su relación de hermanos vuelve a resquebrajarse. Chabelita no está dispuesta a olvidar lo que su hermano dijo públicamente y ha tomado la decisión de alejarse de él. Kiko Rivera ha comenzado a recibir muchísimas críticas hasta tal punto que ha desactivado en este post los comentarios, pues no está dispuesto a hacer frente a más comentarios negativos. El DJ sufrió la estocada definitiva cuando la productora del reality canceló su entrada, aunque el verdadero golpe llegó con el nombre de su sustituta: su hermana, quien entró como concursante VIP al programa.

«El domingo os anunciábamos que estaba previsto que Kiko Rivera entrase en la casa pero esta mañana se publicaba una entrevista con unas declaraciones polémicas que han hecho que tanto Zeppeling como Mediaset hayan decidido cancelar la visita de Kiko», dijo Carlos Sobera. Esta decisión llegó después de que la audiencia amenazara con boicot y es que muchos no estaban de acuerdo con que Kiko permaneciera en la casa tras sus polémicas declaraciones. En un principio parecía arrepentido, pero ahora vuelve a la carga contra su hermana, que está muy decepcionada con él y esta vez no pasará página.

Chabelita no le cree y está harta de sus continuas faltas de respeto, por lo que ha dado un puñetazo sobre la mesa para que la den su lugar. Esta vez no lo pasará por alto y se centrará tan solo en su pareja y en su pequeño, quien podría enterarse de todo lo que dijo su tío sobre su madre. «No voy a valorar lo que me parece una persona que ‘quizás’ se arrepiente de contarlo pero no de realizar el hecho ilícito. Gracias por no agachar la cabeza sobre aquello que no consideráis justo», espetó Chabelita.

La hija de la tonadillera no pretende quedarse de brazos cruzados. Ahora planea una demanda contra su hermano, aunque reconoce que ni mucho menos es una decisión fácil para ella. Tras valorar pros y contras, Chabelita se ha reunido con su abogado para analizar posibles escenarios y frenar este tipo de actitudes de su hermano en lo que referente a ella. «He podido hablar con mi abogado, se puede demandar, pero quiero que me explique todo si es que al final tomo la decisión de demandar a mi hermano. Necesito coger más información de todo lo que conlleva, de las consecuencias… No sería una querella. He hablado con mi abogado pero no es una decisión fácil para mí. La primera vez me lo planteé, me dijeron que no lo hiciese… siempre pienso que va a cambiar, creo que esta vez se ha pasado. Lo he notado por mí, porque lo he pasado mal», comentó Chabelita. Resignada porque su hermano no la quiera, tal y como él mismo ha reconocido, ella planea mirar hacia su futuro, un futuro en el que por supuesto no está su hermano.