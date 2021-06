No hace ni 48 horas que Kiko Rivera anunciaba que dejaba las redes sociales, cuando ya ha anunciado su regreso. El hijo de Isabel Pantoja vuelve al trabajo

El pasado sábado, Kiko Rivera anunciaba que dejaba por un tiempo las redes sociales después de su entrevista en ‘Viernes Deluxe’, donde además se enfrentó a su prima, Anabel Pantoja. Ya son varias las ocasiones que el DJ. ha anunciado que se alejaba de los medios de comunicación y el foco mediático. En esta ocasión, no han pasado ni 48 horas desde que anunciara, de nuevo, que se iba a tomar un respiro cuando ya ha anunciado su regreso. Ha sido este lunes en la mañana cuando el hijo de Isabel Pantoja retomaba la actividad en su perfil de Instagram, donde ha archivado casi todas sus publicaciones (tan solo ha dejado tres).

Kiko Rivera regresa a las redes sociales tras el enfrentamiento con su prima

El hijo de la tonadillera anunció que había optado por desaparecer de las redes sociales durante un tiempo: «Lo que viví ayer fue lamentable», explicó argumentando esta determinación. Los enfrentamientos familiares también hicieron mella en su estado, tal y como recalcó: «Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando». Ahora, anuncia su regreso y lo hace muy esperanzado. Así mismo lo cuenta él.

«Hoy se enciende mi móvil desde el viernes, y estaba lleno de mensajes maravillosos.

Por motivos de trabajo tengo que ponerme al día en todo y seguir activo.🥸 Gracias a todos los que me llamaron o mandaron mensaje, y sobre todo gracias por vuestras muestras de cariño❤️ No estoy al 100% no! pero lo estaré🙏🏻», ha explicado. A pesar de que ha regresado a las redes, sigue manteniendo que se va a centrar exclusivamente en su trabajo y en su música, alejándose así de cualquier polémica familiar: «Como bien dije voy a centrarme en mi música🎧 Os necesito siempre así que vamos a empezar el lunes con buen pie 💋».

El hijo de Isabel Pantoja agradece todo el cariño a sus seguidores

Además, le ha pedido a sus seguidores que le apoyen con su trabajo en las diferentes plataformas en las que suena su música: «No dejéis de escuchar a vuestro amigo en spotify🎼 porque prontito llega lo nuevo 😎 Y recordar sin vosotros no somos nada! 😍Os adoro 🥰», dice. Por si fuera poco, ha explicado cómo se encuentra en estos momentos y el motivo de su ausencia este fin de semana: «Al final solo soy un tipo que de vez en cuando necesita un respiro pero que tal y como está el mundo no se lo puede permitir. Os prometo que jamás me veréis caer😘. Dicho esto empezamos la semana con buen pie después de un finde lleno de preguntas y respuestas conmigo mismo 💋😍♥️», ha sentenciado en su publicación que le devuelve al foco mediático.