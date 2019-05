Mientras que Isabel Pantoja sigue concursando en ‘Supervivientes, sus hijos, Chabelita Pantoja y Kiko Rivera, están protagonizando una de sus peores etapas, en la que han llegado a no dirigirse la mirada. Todo comenzó cuando el dj y su mujer, Irene Rosales, estaban dentro de la casa de ‘GH DÚO’, momento que Isa aprovechó para hacer unas duras declaraciones sobre su cuñada.

Chabelita desmiente a Kiko Rivera y su versión sobre la noche de pasión

Desde entonces la relación de los hermanos está tan tensa que ha llegado un punto en el que ninguno de los dos está dispuesto a dar su brazo a torcer. Tanto, que la hija de la tonadillera ha asegurado que su hermano no la quiere hablar fuera de plató.

A pesar de esta decisión por su parte, Kiko sabe muy bien cómo separar sus emociones y a quien las dirige, tal y como acaba de demostrar. Aunque no está en el mejor momento con su hermana, es consciente de que el resto de la familia no tiene nada que ver y, por eso, no ha dudado en mostrarle todo su amigo a su sobrino, Alberto, el hijo de Chabelita.

Rivera ha aprovechado que el padre del pequeño, Alberto Isla, ha subido a Instagram una fotografía del niño en la playa para lanzarle un piropo: “Guapooo❤️❤️❤️❤️”, le escribe. Pase lo que pase entre él y su hermana, Kiko Rivera adora a toda su familia, también a ella. “Todo tiene su momento y no es ni el lugar, ni el día. Mi hermana es mi hermana y al final y al cabo es la familia”, dijo hace unos días en el plató de ‘Sálvame’.

Kiko no es el único miembro de los Pantoja con el que Chabelita tiene problemas, pues tampoco parece estar en el mejor momento con su prima Anabel Pantoja por “culpa” de su amiga Aneth. Según desveló el periodista Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa’, existirían unos audios en los que Aneth insultaría a Anabel ante un periodista peruano, algo que no habría gustado nada ni a la implicada ni a su primo.