Kiko Rivera se sentó este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ para dejar claro por qué había roto lazos con su hermana, Chabelita Pantoja, así como con su prima, Anabel Pantoja. También para explicar en qué punto está su relación con su madre, Isabel Pantoja, con la que ha decidido romper comunicaciones a la espera de que la tonadillera dé un paso al frente para explicar por qué decidió hacerse con la herencia de su padre y demás movimientos que han puesto en peligro su propia economía y también el amor que se atesoraban. Pero un día después, este mismo domingo, Asraf Beno, su cuñado, se sentó en el plató de ‘Viva la Vida’ para subrayar aquellos puntos en los que Kiko Rivera había caído en un error, había olvidado lo que dijo hace tan solo unos meses o cómo había adaptado su discurso para salir airoso, pese a ser él quien ha tirado de nuevo la primera piedra en contra de su hermana.

Kiko Rivera llamó “celosa y egoísta” a Chabelita Pantoja, además de dejar claro que ella no ha estado a su lado ayudándole con sus problemas, aunque también reconoce que él nunca le pidió auxilio a su hermana e incluso que ella no conocía su estado real. “Me produce mucho enfado, mucha frustración, sobre todo cómo llama a Isa”, dice Asraf, molesto por cómo Kiko ponía sobre la mesa “problemas domésticos” en su relación y un episodio en la madrugada en el que el Dj supuestamente acudió a casa de su hermana para protegerla de una discusión con el modelo. Kiko Rivera dice que fue, Asraf Beno que no lo hizo. Ahora Kiko responde.

Kiko Rivera llegaba a casa tras una nueva entrevista y lo hacía muy cabreado por lo que ha dicho Asraf Beno sobre él en su papel de defensor de Chabelita. Le advierte de que le conviene más guardar silencio y que si no lo respeta puede “enseñar más mensajes. La gente lo que tiene que hacer es callarse si no tiene ni idea, es lo mejor que puedes hacer cuando no tienes razón”, avisa el cantante, cortándole las alas a su cuñado para que cese en su empeño de hacerse un hueco en una batalla en la que considera que no tiene ni voz ni voto. Asraf se escuda en que él habla para defender a su pareja igual que lo hace Irene Rosales. Al igual que a Kiko le molesta que se critique a su mujer por hablar, defiende su derecho a hacer lo mismo. Vea el vídeo para conocer lo duro que se muestra Kiko Rivera con su cuñado en su intento de defender el honor mancillado de Chabelita Pantoja.