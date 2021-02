La muñeca de Cantora vuelve a enfrentar a la familia Pantoja. Kiko Rivera y Chabelita se han pronunciado sobre ella, pero ¿tendrá el músico que devolverla?

La visita de Omar Montes a ‘La Resistencia‘ ha copado titulares por el obsequio que el artista quiso tener con el presentador. Siguiendo la tradición del resto de invitados, el cantante de ‘Me tienes alocao‘ le regaló a David Broncano una muñeca que 3 años atrás se había llevado de Cantora. «La primera vez que fui a Cantora hace tres años con la que era mi novia (Chabelita) y vi tantos lujos, pillé lo primero que vi y me lo quedé de recuerdo. Igual estoy metiendo la pata«, aseguró Omar. En ese momento, fue inevitable pensar en las consecuencias. ¿Cómo había sentado que confesara que se había llevado algo sin pedir permiso a Isabel Pantoja? ¿Y a Kiko Rivera y Chabelita? Mientras la tonadillera no se ha pronunciado al respecto, quienes sí lo han hecho han sido sus hijos. Tanto Kiko como Chabelita han dado su opinión y una no tiene nada que ver con la otra. El Dj, por su parte, ha pedido ayuda a sus seguidores con la única intención de que la muñeca vuelva al lugar de donde salió. «Si todos ponemos el hashtag #lamuñecavuelveacasa volverá a su casa», ha escrito el músico en su cuenta de Twitter.

Sin mucho éxito aparente, la muñeca sigue en el plató de Movistar. Todavía se desconoce si este cruce de palabras ha sido una broma entre estos dos amigos o si Kiko desea recuperar lo que es suyo pase lo que pase y pese a quien le pese. Sin embargo, no es la única novedad que hay en torno a este regalo que tanto ha dado que hablar. La última en hablar sobre ello ha sido Chabelita, que ha negado por completo su procedencia. Según ella, ni viene de Cantora ni nada que se le parezca, acusando a su ex de este modo de ser «un mentiroso». «Es falso, mi madre no tiene en la finca ese tipo de muñecas y yo menos. Omar la habrá cogido de la casa de su abuela», ha dicho la joven sobre su ex. Omar, por el momento, no ha querido aclarar si se trató de una broma a Broncano o, en cambio, sigue manteniendo que venga de Cantora, la finca de la discordia.

Mientras se descubre qué sucedió realmente y si la muñeca ha provocado de nuevo un cisma familiar, Omar consiguió lo esperado. Se convirtió en Trending Topic y, aunque su vídeo en el programa de Movistar vio la luz hace tan solo unos días, ya ha superado los dos millones de visualizaciones en la Red, cifras que demuestran que Omar Montes dio mucho juego en el espacio de televisión. Tanto en directo como después han sido muchos los que han comentado cada una de sus chanzas, lo que evidencia que, además de ser muy admirado musicalmente, también lo es por su personalidad, así como por todas las bromas que hace en la pequeña pantalla. Aunque hace tan solo unos días Kiko Rivera se quiso desmarcar de toda la guerra que tiene con su madre y dejó de cargar contra ella, sí que ha seguido con esta broma con Omar.