El dj e Irene Rosales están viviendo una de las peores etapas de su relación por culpa de la guerra que el dj inició con su madre, Isabel Pantoja. Kiko Rivera ha querido lanzar un cariñoso mensaje a la colaboradora de ‘Viva la vida’.

Kiko Rivera ha vuelto a protagonizar la polémica del fin de semana después de su entrevista en el ‘Deluxe’, donde hablaba una vez más de su madre, Isabel Pantoja. Aunque está pasando unos meses muy complicados, el dj no solo cuenta con el apoyo incondicional de sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, también con el de su mujer, Irene Rosales, que está pasando por un momento delicado.

A la muerte de sus padres en menos de un año se le sumaba la guerra que Kiko Rivera había iniciado contra su madre y que ha venido seguida de ataques públicos que demuestran que la reconciliación está más lejos que nunca. Ella ha tenido que defenderlo en el plató de su programa, lo que le ha provocado un malestar sin precedentes. Consciente de ello, Kiko ha querido mandarle un mensaje romántico en las redes sociales para que no se olvide de un detalle.

«Solo quería recordarte que eres lo mejor que me ha ocurrido en la vida ❤️ Te amo @irenerova24«, escribe Kiko Rivera junto a una bonita instantánea en la que aparece junto a la colaboradora de ‘Viva la vida’. De esta forma, el dj saca las garras por su mujer y grita a los cuatro vientos por qué persona se decanta por encima de todas las cosas.

Kiko Rivera le recuerda a su mujer, Irene Rosales, un detalle

Aunque Irene Rosales ha preferido no decirle nada a través de la publicación, estamos seguros de que este mensaje tan bonito ha sido recibido por la colaboradora de televisión con felicidad. No hay nada mejor que recibir detalles de esta tipo para sentirse bien, sobre todo cuando la guerra familiar entre el dj y su madre acapara su vida desde hace unos meses.

De hecho, este tema está poniendo en jaque su relación con Kiko Rivera, debido a sus constantes discusiones. Así lo desvelaba la propia Irene Rosales. «Hemos discutido por esto, claro que le he dicho a Kiko que me molestan cosas. La gente no sabe que yo tengo muchos derroteros con mi marido«, contaba sincera.

La guerra mediática está haciendo mella en su relación

Asimismo, también insistía en que ella no es la culpable del conflicto entre madre e hijo: «Lo que hable Kiko es de Kiko. Es su guerra. Me duele que intenten hacer daño a Kiko conmigo. Él se siente muy solo, no tiene a nadie cerca. Tiene a su prima lejos, a su hermana lejos… no les quiere poner en un compromiso con su madre», explicaba.

Aún así, Irene Rosales siempre ha dejado claro que estará junto a su marido y será su mayor apoyo porque es su marido. La joven quiere mantenerse al margen y no entiende que esté bajo el foco porque intenta tomar una postura neutral porque al fin y al cabo Isabel Pantoja es la única abuela que le queda a sus hijos.