Un año después de sus demoledores declaraciones en el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’, Kiko Rivera se han sentado en ‘Sábado Deluxe’ y ha explicado cómo se encuentra la relación con Isabel Pantoja. El DJ, que se reconcilió con su madre hace mes y medio tras la muerte de su abuela, ha reconocido que le había perdonado todo lo referente a lo económico. «No voy a seguir luchando por eso». Sin embargo, con el lenguaje no verbal de su vestimenta decía otra cosa, llevaba una sudadera de su firma ‘Kantora is mine’ (Cantora es mía) creada como un ataque expreso a la artista. Te contamos todos los detalles.

El hijo de Isabel Pantoja acudió a la entrevista fiel a su estilo urbano, con un conjunto compuesto por pantalón vaquero, gorra y sudadera azul. Esta última prenda es la que nos paramos a analizar. Pertenece a la firma que creó el pasado verano en medio de toda la polémica. Con la que lanzaba un dardo directo dirigido a la artista en referencia a la herencia de su difunto padre, Francisco Rivera ‘Paquirri’.

Una controvertida prenda en oferta

La tienda online de ‘Kantora is mine’ sigue en activo y la sudadera azul que lució Kiko Rivera en el ‘Deluxe’ se puede adquirir por una cantidad muy asequible: 26,95€. Está rebajada, antes costaba 29,95€. Todas las prendas a la venta, un total de ocho, están en oferta. Tan solo ofrece camisetas y sudaderas y son muy básicas, con el único emblema de ‘Kmine’.

«Posiblemente la sudadera más guapa del mundo», afirmaba en su cuenta de Instagram el DJ. Que Kiko Rivera se atraviesa a llevar esta prenda con mensaje explícito a su madre parece un nuevo ataque, aunque todo indica que las aguas están más calmadas. «A mi madre le he perdonado lo económico, no voy a seguir luchando por eso, tengo una vida y quiero vivirla, eso no quita que mi madre tenga que explicarme lo sucedido», afirmaba durante su última entrevista.

La petición de Isabel Pantoja

El punto clave en la herencia de ‘Paquirri’ es Cantora, una finca ubicada en la localidad gaditana de Medina Sidonia, que se ha convertido en el mejor refugio de la artista. Una parte de la misma pertenece a su hijo que ha intentando venderla este último año. Según lo que ha podido saber SEMANA, Isabel Pantoja solicitó recientemente a su hijo que dejase a un lado este proyecto profesional.

«No le gustó el nombre de la marca. Ahora que están más cerca de la reconciliación que todos esperábamos, Isabel le ha dicho a su hijo que frenara lo que entendió como un ataque. Es lógico que si llegan a un acuerdo con la finca Cantora, ya no puede hacer negocio con una marca que plantea una ofensa a la madre», afirmaba una fuente cercana a la familia Pantoja.