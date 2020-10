Kiko Rivera, indignado y dolido, sigue esperando un encuentro con su madre que no llega. Ya no aguanta más y ha estallado contra la tonadillera.

Desde hace varios días, su distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja, ocupa todos los titulares. Kiko Rivera, cansado de esperar un encuentro con su progenitora que no llega, ha estallado públicamente y ha dejado bien claro cómo se siente. No aguanta más y ha cargado con dureza contra la tonadillera.

El sevillano ha intervenido en ‘Sálvame’ para zanjar muchas interrogantes sobre los motivos por los que la sevillana no logra un acercamiento con él. Dice estar cansado de ser él quien cargue con el peso de la familia, que todo no es como parece. Y que su madre, en la mayoría de las ocasiones, actúa más como artista que como madre. Al final siempre pesa más la Pantoja de los escenarios, y eso ha pasado factura en la relación entre ambos.

«Me he metido en líos familiares por ella y ahora estoy quedando mal cuando le dije que llegase el lunes y no llegó«, se lamentaba Kiko en el programa de Telecinco. Sigue sin recibir una visita de Isabel. «Entiendo perfectamente sus motivos. Sé que está cuidando a mi abuela, pero el día tiene 24 horas y vivimos a una hora y media».

Aunque estaba dolido e indignado, ha dejado claro que sus palabras no eran un ataque hacia su madre. «No quiero que sepa que la estoy atacando, porque esto ya se lo he dicho a ella y la que ha hecho esto suyo es ella. Cuando me senté en el ‘Deluxe’ no no estaba sentado hablar de mi madre, no necesito hablar de mi madre. Necesito a mi madre, no a Isabel Pantoja y mi madre no está. Porque el personaje de Isabel Pantoja siempre es más».

«No voy a dejar que se me arrastre por el suelo»

«Son muchos meses, ojalá… no ataco de mi madre», insistía. «No voy a dejar que se me arrastre por los suelos. No es así, señores… No quiero que penséis que soy una puñetera alma en pena. Tengo mis momentos, no estoy todo el día en mi casa llorando. Pienso mucho. Estoy componiendo canciones… No quiero que penséis que soy una puñetera alma en pena. ¿Que estoy triste? Muchísimo. Decía Pablo Motos que nos está invadiendo la tristeza a todos y yo estoy triste. Y la razón es por el tema de mi madre. No estoy triste por el dinero«, subrayaba.

«Sí es cierto que a nivel económico estoy peor que hace unos años. Mi mujer, gracias a Dios, me ha enseñado que a veces con menos a veces es más. No quiero hacer daño a nadie, pero lo que no puedo consentir es que se me deje a mí malamente».