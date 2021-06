«La situación es muy dolorosa y muy difícil, primero porque es mi marido y sé todo lo que está sufriendo desde hace ocho meses», ha afirmado la colaboradora.

Durante su última entrevista en televisión, Kiko Rivera confesó estar viviendo el «peor» momento de su vida. El DJ protagonizó un sonado enfrentamiento con Anabel Pantoja tras el cual ha tomado la decisión de abandonar las redes sociales durante un tiempo. “Lo que viví ayer fue lamentable”, ha afirmado. Irene Rosales se ha pronunciado al respecto y ha confesado el consejo que ha dado a su marido.

«Él tiene mucho dentro y necesita que le escuchen. Está agotado», ha afirmado la sevillana en ‘Viva la vida’. Ha incidido en que la exposición mediática está haciendo mella en su estado de ánimo. Por tanto, le ha aconsejado que «se quite de venir a platós y de hacer entrevistas. No le hace bien. Luego le viene el bajón».

Irene Rosales ha contado que no vio la entrevista en su totalidad, tan solo pudo visionar ciertos extractos. Eso sí, cuando esta misma mañana ha leído ciertos titulares sobre su duro enfrentamiento con Anabel Pantoja se ha sorprendido por completo: «Cuando me levanto por la mañana y veo el titular he dicho: ‘No me lo puedo creer'».

«Me da muchísima pena que mi marido tenga que estar así. Es verdad que Anabel tendrá muchos defectos, pero están muy pendiente de las niñas y de él. Yo hoy estoy triste. Lo que más me gustaría es que acercasen posturas», ha señalado. Kiko y Anabel se enzarzaron en un duro ir y venir de reproches en directo. El DJ la acusó de no estar a su lado en un momento muy importante: «Tú antes dabas la vida por mí y ahora no. No estás a la altura. Cuando me has necesitado, he dado la cara por ti, pero ahora tú no me apoyas».

Una situación «dolorosa»

Por su parte, Irene Rosales ha confirmado que también está viviendo una etapa muy difícil: «Si te digo que estoy bien, te estoy mintiendo. No estoy nada bien. La situación es muy dolorosa y muy difícil, primero porque es mi marido y sé todo lo que está sufriendo desde hace ocho meses». Todo a raíz de la emisión del programa ‘Cantora, la herencia envenenada’ donde Kiko realizó diversas revelaciones que dinamitaron la relación con su progenitora.

Otro de los aspectos a destacar de la entrevista de Kiko Rivera en el ‘Deluxe’ fue cuando aseguró que a Irene Rosales no le gustaba que Isabel Pantoja utilizase tercera personas para hablar con sus nietas. Ella aclaraba que nunca impediría a la artista tener contactos con las niñas. Ha explicado que en su momento hubo una videollamada realizada con Anabel Pantoja en la que esta aprovechó que estaba acompañada por su tía para incluirla en la misma. «No había necesidad de que lo hiciese por mediación de nadie. Puede hablar con sus nietas siempre que quiera».