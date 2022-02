Kiko Rivera está de celebración. Y por partida doble. A pesar de que sus últimas semanas han sido muy complicadas para él tras las duras declaraciones que hizo contra su hermana, Chabelita Pantoja, este miércoles ha cumplido 38 años y lo ha celebrado rodeado de los suyos. Su mujer, Irene Rosales, le ha organizado una fiesta sorpresa junto a sus amigos en su casa de Castilleja de la Cuesta. Han estado comiendo, escuchando música y disfrutando del buen tiempo del sur. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja tenía guardado un as en la manga que no ha desvelado hasta última hora del día. Y es que se ha autoregalado nada más y nada menos que ¡una marca de ropa!

Esta supone la segunda marca para Kiko Rivera después de ‘Kantora is mine’

Después de la polémica de su firma ‘Kantora is mine’ (Cantora es mía), que ha pasado a llamarse ‘Kmine‘ dejando de lado las polémicas familiares en sus negocios, ahora lanza su segunda marca de ropa. En esta ocasión, el nombre es Zeeroxx, con prendas tanto para hombres y mujeres. Con su tienda online ya disponible, pero sin terminar, Kiko Rivera ha elegido lanzar este nuevo proyecto profesional el mismo día que cumple los 38 años. «Os presento mi nueva marca a partir de estos momentos @zeeroxx_oficial Este año todos somos #zeeroox 🔥🔥», escribía en sus publicaciones antes de que terminara este miércoles.

Pero no solo eso. Kiko Rivera también ha contado como se ha «cocido» la idea de esta segunda firma de ropa bajo su dirección. Pocas horas antes de que el día de su cumpleaños llegara a su fin, el hijo de la tonadillera hacía público lo siguiente: «Acabo de comprar algo que me ha gustado tela. ¡No sé! Me ha gustado demasiado como para no hacerle una oferta y me siento feliz. Ha sido mi auto regalo de cumpleaños«, dice compartiendo con todos sus seguidores. «En estos momentos me convierto en dueño de Zeeroox y se convierte así en mi segunda marca de ropa», desvela el DJ.

El DJ tiene grandes sorpresas para sus seguidores

Además, para celebrar el lanzamiento de esta nueva tienda, tiene varias sorpresas para sus seguidores. «Voy a sacar mañana nuevos modelos con descuentos hasta que acabe febrero». Pero todavía había más. «Acabo de llegar a Zeeroox pero no se me ocurre mejor manera de estrenarla. Durante las próximas 24 horas vais a tener un cupón descuento del 40% en todos sus artículos», ha dicho. La página oficial en Instagram de la tienda ya cuenta con más de 10.000 seguidores al cierre de este artículo.

Sin embargo, a Kiko Rivera se le ha echado el tiempo encima y ha lanzado la página web de su tienda online todavía sin terminar. El Dj. quería lanzar este producto coincidiendo con el día de su cumpleaños pero no ha tenido en cuenta que el diseño de este site todavía no estaba terminado al cien por cien y hemos podido capturar todos los textos falsos y los módulos sin editar que a Kiko Rivera se les ha olvidado programar.