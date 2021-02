Kiko Rivera y su primo, Canales Rivera, han desmentido los rumores que apuntaban a que podrían ser concusantes de la próximo edición de ‘Supervivientes’.

Kiko Rivera y su primo, José Antonio Canales, se han convertido en los protagonistas de la actualidad después de que se rumoreara que podrían ser los primeros concursantes confirmados de la próxima edición de ‘Supervivientes’. Pues bien, después de todo lo que se ha comentado, ambos han dado el paso de desmentir la noticia.

El primero en desmentir la noticia ha sido José Antonio Canales. Ha utilizado las redes sociales para anunciar que por ahora no será concursante de la nueva edición del exitoso programa de Mediaset, ‘Supervivientes’. «No sé de dónde sale esta noticia, pero yo no he confirmado ni he dicho que vaya a ir a ‘Supervivientes'», dice el torero rotundo. «Me lo propusieron, pero no me lo planteo. De momento, no me veo en ‘Supervivientes'».

José Antonio Canales ha empezado a sonar como posible concursante de’Supervivientes’ después de que lleve meses siendo uno de los colaboradores habituales en el plató de ‘Sálvame’. La guerra que abrió su primo, Kiko Rivera, contra su madre, Isabel Pantoja, le llevó a acudir al plató de este programa y poco a poco se ha ido haciendo un hueco.

Canales Rivera por ahora no será concursante de ‘Supervivientes’

Está siendo tan increíble su adaptación a este nuevo medio que José Antonio Canales se convertía este miércoles en presentador por unas horas. Hay que recordar que cuando a Jorge Javier Vázquez le toca presentar ‘Sálvame’, este no se incorpora hasta una hora después del inicio del programa. Mientras llega, son los colaboradores los que lo sustituyen y esta vez le ha tocado al torero.

«¿Me esperabais ver de presentador? Yo tampoco», ha empezado diciendo en su debut como presentador. «Muy buenas tardes, se lo dedico a mi tío porque para mí es algo novedoso ¡Va por ti, tío José!», explica. Además, ha desvelado que había estado temblando durante 25 minutos tras conocer que iba a presentar ‘Sálvame’.

Otro que ha tenido que desmentir que va a ‘Supervivientes’ es Kiko Rivera. El dj ha sido rotundo: «Familia… no voy a ‘Supervivientes’ si es que es verdad que hemos estado hablando, pero este año no va a ser», explica con el fin de que se acaben los rumores. Kiko ya participó en 2011 en este programa, pero tuvo que abandonar por motivos de salud.

Kiko Rivera también ha desmentido su participación en ‘Supervivientes’