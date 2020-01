2 No hablan para la prensa

La pareja no dudó en posar en el photocall, pero no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación. De hecho, cuando terminaron de posar para los fotógrafos, Kiko e Irene se metieron para dentro de la carpa. «Me meto aquí para que no me molesten», aseguraba el hijo de Isabel Pantoja mientras trataba de esquivar a la prensa.