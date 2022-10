Kiko Rivera se ha visto obligado a parar en seco. Un ictus con algunas secuelas por las que necesitará rehabilitación y las recomendaciones médicas le obligan a cancelar todos los proyectos, galas e intervenciones que tenía cerradas. El músico consigue en gran parte ingresos gracias a sus bolos, los cuales se han cancelado debido al problema de salud que acaba de atravesar. Ganaba una media de 6.000 euros por cada uno que hacía, siendo ahora cuando acaba de lanzar ‘Vudú’, su nuevo single, por lo que esperaba sonar en muchas salas de fiestas. Deberá guardar reposo hasta diciembre aproximadamente, una recomendación que quién sabe si le dejará también sin ninguna de las galas de Nochebuena y Nochevieja. Teniendo en cuenta su ritmo de trabajo y que el caché aumenta con determinadas fechas como por ejemplo sucede a finales de Navidad, se han hecho algunas cuentas para ver a cuánto dinero ha renunciado. Se estima que más de 70.000 euros, ya que perdería un total de 12 bolos.

Si su retiro se alarga hasta Navidad Kiko Rivera dejaría de cobrar también 8000 euros por bolo. En general suele hacer unos tres, por lo que habría que sumar unos 24.000 a la cantidad anteriormente mencionada. El artista dejaría de facturar en los conciertos que tenía cerrados, entre otros como el de Asturias, Galicia y Barcelona, una suma muy suculenta que dejaría de ingresar.

El Dj tiene que seguir las pautas marcadas por los médicos, huir del estrés y tan solo pensar en su día a día para que pronto vuelva a ser el de siempre. Eso deja a un lado sus compromisos profesionales y todo lo que tiene que ver con la música. El hijo de Isabel Pantoja sabe que dentro de lo que cabe ha tenido suerte y que debe de adaptarse a este nuevo día a día, aunque esté deseando retomar sus rutinas. De momento, tendrán que contar con los ingresos de Irene Rosales en redes sociales y con el dinero que tengan en su cuenta y es que el trabajo de Kiko ahora debe parar. No sería poco a tenor de las declaraciones que dio el músico en ‘La Resistencia’, donde aseguró que su patrimonio superaba el 1,5 millones de euros. «Entre dinero que tengo en el banco y cosas que tengo tendré 1.500.000. No me compro una casa porque no me gusta, soy culo inquieto y me gusta moverme», espetó.

El análisis que ha hecho ‘El programa de Ana Rosa’ revela que Kiko Rivera estaría renunciando a una gran cantidad de dinero al no hacer bolos ni conciertos debido al ictus que acaba de sufrir. Para recuperarse debe huir del estrés y llevar una cuidada vida, por lo que ni él ni tampoco los expertos se plantean la posibilidad de que se suba ya a un escenario. De momento, durante 15 días se alejará de las redes sociales, pues es alguien impulsivo y suele estallar ahí cuando lee informaciones con las que no está de acuerdo. Este mismo martes se pronunció sobre la supuesta prohibición de no visitarles en el hospital ni su madre y su hermana, algo que llamó profundamente la atención y que a él le indignó.

«Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme. Váyanse de mi casa que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos», escribió. Así dejó claro que iba a centrarse en sí mismo para así recuperar las riendas de su vida cuanto antes.