Kiko Rivera ha estallado de nuevo en sus redes sociales compartiendo varios mensajes muy fuertes que ha borrado y que podrían ir dedicados a Isabel Pantoja

Parece que las cosas entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja cada vez están peor. Lejos de intentar solucionar sus problemas o, al menos, mantenerlos alejados de la escena pública, sus comportamientos no hacen más que avivar la guerra mediática entre ellos. Ahora, el DJ ha compartido unos Stories a través de su Instagram con unos duros mensajes que podrían ir destinados a su madre. De hecho, el contenido de estas publicaciones eran tan fuertes que minutos después de publicarlos se ha arrepentido y los ha borrado de su perfil social. Pero, ¿qué ha sido lo que ha escrito el marido de Irene Rosales tan fuerte que ha terminado borrando su red social?

Pues bien el contenido de los mensajes era el siguiente: «A veces somos buenos con las personas equivocadas», decía la primera de las publicaciones. Aunque la más fuerte vendría después cuando ha escrito lo siguiente: «Para mí usted murió y yo no hablo con los muertos». En un primer momento, se podría pensar que estos dos mensajes irían destinados a su madre debido a lo dolido que se siente con ella y a la guerra abierta que tienen, pero la gravedad de las últimas palabras hacen que también se dude de cuál es su verdadero destinatario.

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja no hace más que avivarse

Conforme pasan los días, la guerra se recrudece entre madre e hijo. El hecho de que Kiko Rivera haya compartido estos fuertes mensajes en este momento tan polémico de su vida pueden haber hecho mucho daño a la tonadillera. Y es que aunque finalmente ella no fuera la destinataria de dichas publicaciones, no le habrá hecho ni pizca de gracia que en plena tormenta con su hijo este compartiera dichos mensajes con un contenido tan duro.

El hijo de Isabel Pantoja y el bache por el que pasa su relación con la cantante han copado numerosos titulares y lo seguirá haciendo, al menos unas semanas más. Y es que ni ellla ni él han dado todavía el paso de arreglar sus diferencias por todo lo ocurrido. Y parece que con las últimas informaciones que se van conociendo, de momento, este hecho no se producirá.

La mejor medicina de Kiko Rivera son sus hijos

El dj cuenta con la ayuda de familiares y amigos, pero la mejor medicina la tiene en casa. Y es que hace apenas unos días, Kiko Rivera desvelaba cuál es la mejor medicina en estos momentos. Así lo confesó a través de las redes sociales con una instantánea en la que aparece con su hijo Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, y sus hijas Ana y Carlota, fruto de su matrimonio con Irene Rosales.

«La vida me brindó estos 3 maravillosos hijos. No existe un amor más grande que el amor hacia un hijo. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ No prometo ser un padre perfecto pero si os prometo estar cada vez que me necesitéis sin importar nada, siempre vosotros delante. Ellos son mi mejor medicina 😌», escribía Kiko Rivera emocionado.