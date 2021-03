El DJ ha intervenido en ‘Sálvame’, indignado después de que su tío impidiera entrar en Cantora a su hermano Bernardo: «Este señor todavía no se ha enterado que esa no es su casa”.

Este jueves, Kiko Rivera ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para zanjar, una vez más, un asunto familiar. Hace apenas 24 horas, Belén Esteban revelaba en el programa que Agustín Pantoja había impedido que su hermano Bernardo entrara en Cantora para ver a su madre, doña Ana. Según la colaboradora, este se trasladó a la finca de la tonadillera acompañado de un amigo. «Bernardo dice ‘ábreme, que quiero ver a mamá’. Agustín les dice desde detrás de la puerta que no les va a abrir», contaba. La noticia ha armado un enorme revuelo dentro del clan, que se han cruzado

Bernardo, hermano de Isabel Pantoja y padre de Anabel Pantoja, negaba la noticia durante una conversación en directo con Chelo García Cortés. Muy alterado, el sevillano ha desmentido su visita a la casa de la artista. «¿Cómo me van a impedir la entrada en Cantora para ver a mi madre?», se lamentaba. Esto ha provocado que Carlota Corredera se pusiera en contacto con Belén Esteban para conocer su fuente. «Me la da Kiko Rivera porque quiere que se sepa. Yo hablo con Kiko Rivera y él quiere que se sepa que a su tío Bernardo no lo dejan pasar», afirmaba.

«Mi tío Bernardo está mintiendo»

Ante esta situación, el DJ ha llamado al programa para dejar las cosas claras. “Mi tío Bernardo está mintiendo para no enmarronarse, no quiere meterse en más líos”, decía e insistía: «Mi tío Agustín dejó a mi tío Bernardo en la puerta y eso es así aquí y en Pekín».

«Este señor todavía no se ha enterado que esa no es su casa”, se quejaba Kiko. También insistía en que el motivo real del «portazo» a Bernardo es que su madre le debe dinero al hombre que acompañaba a su tío. El andaluz no ha querido detallar la cifra, pero Belén Esteban sí la ha dado: 65.000 euros.

La noticia de la visita frustrada de Bernardo Pantoja a la finca de Isabel Pantoja en Medina Sidonia coincide con las últimas declaraciones de Isabel Pantoja sobre la guerra familiar. SEMANA publica en exclusiva las declaraciones más recientes de la cantante, que lo está pasando muy mal ante el distanciamiento con su hijo, que la ha acusado de ser “ruin y rastrera”.

Las declaraciones de Isabel Pantoja en SEMANA: «Mi hijo hace esto por dinero»

«Mi hijo hace esto por dinero», señala en el último número de esta revista. Nuestra publicación incluye los comentarios más sinceros de la cantante a quien la guerra con su primogénito la tiene cada vez más débil moralmente.