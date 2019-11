8 El abrazo del año

Con permiso de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así de exultante estaba Mila tras reconciliarse con la cantante: «Estoy encantada de que esto haya sucedido. Durante muchos años ha habido brechas que he abierto yo, pero he vuelto con la mente absolutamente limpia y abierta. No me ha costado nada en absoluto subir a verla. Haber acabado una guerra con ella a mí me tranquiliza y me da mucha paz».