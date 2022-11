Kiko Rivera ha aguantado pocos días sin redes sociales. Precisamente este viernes anunciaba un comunicado en ellas a la 13.00 de la tarde, eso sí, a través de su canal de Twitch y sin contar con qué estaba relacionado. Pues bien, el Dj se ha dirigido a sus seguidores para contar sus planes en lo que respecta a su futuro: «Me voy a centrar en mi trabajo». El DJ es consciente de que se ha convertido en noticia en muchas ocasiones por los titulares que ha dado sobre su familia, algo que ahora quiere evitar. Al menos en lo que a él le concierne. «No quiero que mis temas personales eclipsen las horas que mi equipo yo dedicamos a la música», dice Kiko sobre su carrera musical. Eso sí, reconoce que uno de los grandes culpables de que eso haya pasado es él mismo, debido a por ejemplo ser impulsivo en sus redes sociales.

Kiko Rivera quiere que su vida dé un giro de 180 grados y seguir apoyándose en los suyos, en especial, en su mujer y sus hijos, quienes no le han soltado de la mano en todo este proceso. «Retomo mi vida con normalidad, dejando de lado conflictos familiares (…) Pensé que no salía de esta, pero no tengo ninguna secuela importante«, sostiene el músico en esta plataforma en la que tiene su propio canal. Insiste en que puede mover los brazos con normalidad, su rostro, aunque «algo ha cambiado para siempre en él». El cantante, a pesar de no salir apenas de casa, ha iniciado un proceso de recuperación que se alargará en el tiempo y que espera que le sirva para estar como siempre: «Hago deporte a diario sin esfuerzo y he empezado tratamiento con mi psicóloga».

Kiko Rivera: «Espero no tener más sustos «

Kiko Rivera tiene claros sus objetivos que no son otros que seguir trabajando en la música y disfrutar de su familia. «Quiero agradecer a mi mujer que no se ha separado ni un minuto y a mis hijos, estoy agradecido por la familia que tengo, pero necesito un tiempo para recuperarme al 100 %. Mientras tanto estaré todo lo activo que mi nuevo horario me permita», ha contado en el universo 2.0, donde ha explicado que espera que los problemas de salud hayan acabado para él. «Espero vivir muchos años más y no tener más sustos de estos», relata.

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para él. El músico sufrió un ictus el pasado 21 de octubre, sin embargo, desde entonces no le ha vuelto a ver paseando por su barrio. Si bien los médicos han sido claros en cuanto a los pasos que debe seguir para recuperarse cuanto antes, lo cierto es que Kiko no estaría haciendo caso a todas las indicaciones. Al menos en lo que respecta a salir de casa para airearse.