Isabel Pantoja aparecía pletórica este 8 de julio en la gala Mr Gay España 2022 para recoger un premio a sus 50 años de trayectoria y ayuda al colectivo LGTBI. La tonadillera aprovechó su reaparición para mandar un mensaje en el que daba las gracias a todos aquellos que le habían ayudado en estos tiempos. La cantante ponía en su lugar a su hermano, Agustín Pantoja, recordaba a su madre y no hacía mención en ningún momento a Paquirri ni a sus hijos. Horas después, Kiko Rivera ha reaccionado al dardo de su madre a través de sus redes sociales.

Kiko Rivera ha recogido el guante que le ha servido Isabel Pantoja y se ha pronunciado a través de sus redes sociales. El DJ ha compartido varias imágenes en las que aparece con su padre, Paquirri, y ha hecho hincapié en mostrar que le echa de menos. Una reacción que llega después de que la tonadillera no les tuviera presente en su discurso durante su gran noche en el Orgullo de Madrid 2022.

A muchos les llamó la atención que Isabel Pantoja no mencionara a Paquirri a la hora de hablarte sus pérdidas a lo largo de estos años y tan solo se limitaba a decir «con todo la gente que quiero que está ahí (cielo)». Por ello, tan solo unas horas después de su gran aparición y aprovechando la repercusión que han las palabras de su madre, el marido de Irene Rosales ha querido darle su lugar a su padre. En las dos instantáneas que podemos ver aparece un jovencísimo Kiko Rivera en manos del diestro.

Poco o nada se sabe acerca de la relación que mantienen en la actualidad Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de que hace unos meses protagonizaran un acercamiento a raíz de la muerte de la matriarca del clan, doña Ana. Lo último que conocemos es que madre e hijo han llegado a un acuerdo para vender Cantora, la finca que ha sido motivo y escenario de los mejores y peores momentos de la familia. Así lo apuntó ‘Viva la vida’, en donde se aseguró que en los próximos días se firmaría un contrato de arras.

«Soy una más de ustedes»

Se esperaba con mucha expectación la aparición de Isabel Pantoja sobre el escenario ubicado en la Plaza de España con motivo del Orgullo de Madrid. Entre ovaciones, la tonadillera lanzaba un mensaje: «Soy una más de ustedes. Agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace horas. Os he estado viendo desde la habitación. He estado todo el tiempo emocionada». Unas palabras que han corrido como la pólvora por las redes sociales y que muchos han querido tachar de importantes dadas las circunstancias. «Vuestro orgullo es mi orgullo. Sin vosotros, esta que está aquí no estaría aquí de pie», hacía hincapié.