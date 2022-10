Kiko Rivera lleva meses siendo personaje de actualidad por todos los frentes que tiene abiertos. Por si no fuera poco, en la madrugada del jueves al viernes sufrió un ictus que le obligó a ingresar en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Todos estos días se ha hablado de la visita de su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Chabelita Pantoja, con las que el dj no tiene relación desde hace meses. Madre e hija no han podido visitarlo para darle un simple abrazo porque él se ha negado.

El dj cierra las puertas de su casa a su madre y a su hermana

Desde su casa en Castilleja de la Cuesta, Kiko Rivera, que se encuentra en plena recuperación, ha escrito un rotundo mensaje que hace ver que ha sido él el que ha cerrado las puertas de su casa a su madre y su hermana. Muy enfadado, ha compartido un contundente comunicado para dejar claro que no quiere saber nada de ellas.

«Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme. Váyanse de mi casa que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor».

Un contundente comunicado con el que explota tras el ictus

Se ha hablado mucho sobre la no visita de Isabel y Chabelita al hospital. Pero todo tiene una explicación, ya que Irene Rosales tomaba la decisión de no alterar a su marido durante su ingreso. Por todos es conocida la nula relación que el dj tiene con su madre y su hermana, por lo que la sevillana consideraba que no era el mejor momento para que Kiko se enfrentara a un reencuentro con ellas. Aún así, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ viajaba desde El Puerto de Santa María, en Cádiz, donde vive, para intentar ver a su hermano, algo que finalmente no se produjo.

Madre e hija han sentido rechazo por su parte y ahora este rechazo es mayor tras el comunicado que acaba de lanzar Kiko Rivera en sus redes sociales. El dj deja claro que si no se ha reunido con ellas es porque él no lo ha permitido. Además, cierra las puertas de su casa a posteriores visitas que se puedan llegar a producir. «Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos», dice rotundo Kiko.

Chabelita Pantoja no entiende la reacción de su hermano

Chabelita Pantoja no dudaba en contar hace unas horas cómo había vivido este desagradable suceso de acudir al hospital y no poder entrar a ver a su hermano: «Me hubiera gustado abrazar a Kiko». No dudaba en defender a su madre, que está pasándolo muy mal por todo lo ocurrido: «Ella lo está pasando súper mal», apuntaba Chabelita. La joven aseguraba que Irene Rosales les había dicho a ambas que era mejor esperar a que recibiera el alta hospitalaria para volver a verse porque Kiko Rivera no podía alterarse tras lo sucedido. «¿Me cuadra? Sí, él es diferente a mí, yo si querría ver a mi familia, no iba a entrar para hablar de problemas, solo por darle un abrazo. Nos hemos preocupado por él, mi madre también», decía la joven.