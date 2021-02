Kiko Rivera confesó este lunes que iba a centrarse en su trabajo y en su familia tras el conflicto familiar con su madre, Isabel Pantoja. Ahora, anuncia nueva música

Desde hace unos meses que todo lo que hace Kiko Rivera se mira con lupa. El DJ se convirtió en noticia después de revelar todos los conflictos económicos que tiene con su madre, Isabel Pantoja, además de los problemas con la herencia de Paquirri, sobre todo con Cantora, y las carencias afectivas que habría vivido a lo largo de sus años. Pero el cantante no puede más y este lunes anunció que tomaba una drástica decisión: dejar de acudir a un plató de televisión y de conceder entrevistas relacionadas con su madre. Kiko quiere centrarse en su trabajo y en su familia, ya que durante este tiempo se ha apartado un poco de ello.

Por este motivo, el DJ acaba de anunciar hace escasas horas su nueva música. Eso sí, «no da puntada sin hilo» y en la publicación también ha querido enviar un contundente mensaje. Kiko ha compartido una foto de él y ha escrito lo siguiente: «Hay que ser feliz siempre aunque sea solo por joder 😋«. Posteriormente, ha anunciado que se avecinan nuevos proyectos profesionales: «Próximamente nueva música y además os traerá recuerdos muy bonitos 😌», anuncia.

Kiko Rivera está trabajando en nueva música en plena guerra con su madre

Precisamente esta mañana a través de Stories desvelaba algunos secretos del nuevo proyecto musical en el que está trabajando. Según Kiko será música que les lleve tiempo atrás. ¿A qué se referirá el cantante? Lo cierto es que al parecer está centrado cien por cien en centrarse en la música y en su familia para así desvincularse completamente de la guerra mediática que tiene con su madre, Isabel Pantoja.

De hecho, una guerra que le está costando la salud. Tal y como él mismo aseguró este lunes a través de un comunicado donde anunciaba los nuevos derroteros que tomaba en su vida decía lo siguiente: «Tengo que mirar por mi salud, tengo que mirar que esto me ha afectado de todas las maneras, he engordado. Tengo una ansiedad que te cagas y estoy hay que solucionarlo». Y añadía lo siguiente: «Ya me está afectando a mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos… Hay veces que no tengo ganas de nada y básicamente estoy harto».

El artista no puede más con la presión de los problemas familiares

El nuevo Kiko Rivera quiere dejar atrás todos los conflictos familiares que tiene con su madre, sobre todo a raíz de la venta de Cantora, y recuperar la ilusión y su vida antes de enfrentarse a esta guerra. Por eso se está volcando al completo en su faceta como artista y ya está trabajando en estos nuevos proyectos que le devolverán a las listas de éxitos musicales. ¿Cómo sonará el nuevo repertorio de Kiko Rivera?