Kiko Rivera lleva semanas siendo protagonista de la actualidad. La guerra que ha abierto con su madre, Isabel Pantoja, sigue provocando nuevos titulares. Mientras tanto, el dj sigue utilizando las redes sociales para poner al día a sus seguidores sobre aspectos de su vida personal. Hace apenas unas horas, precisamente, anunciaba que empezaba a vivir una nueva etapa en su vida.

«Nuevos retos 💥 Nuevas ilusiones. Hoy comienza una nueva vida y prometo estar a la altura 😊 Por cierto… En Diciembre llega nueva música 🎼», escribía emocionado ante todo lo que está por venir. No sabemos cuál será el motivo principal por el que Kiko Rivera empieza una nueva etapa en su vida. Lo cierto es que coincide con el giro inesperado que ha dado la guerra con su madre.

Con esta imagen, Kiko Rivera anuncia el inicio de una nueva etapa

Y Kiko Rivera ha preferido no pronunciarse al respecto, por ahora. El hijo de Isabel Pantoja ha preferido mantenerse en silencio después de que se haya conocido que la cantante no tiene la obligación de entregar los enseres de Paquirri a Francisco y Cayetano Rivera. Una revelación que ha dado a conocer en el programa ‘Viva la vida’ y que confirmaba el abogado de los hermanos Rivera Ordoñez, Joaquín Moeckel. Y es que la artista no fue condenada nunca a entregar los objetos personales que dejaba Paquirri en su testamento a sus hijos mayores.

La resolución judicial de la demanda interpuesta por Carmina Ordoñez, y que ha sido mostrada en el programa, señala lo siguiente: «Es patente que al tiempo de interponer la demanda, la Señora Ordoñez González contaba con la expresa prohibición de administrar los bienes dejados en herencia por el causante, en favor de los hijos habidos, Don Francisco de Asís y Don Cayetano Rivera Ordoñez (…) Se concluye que la demanda no puede estimar las pretensiones ejercitadas que afectan a los bienes y derechos de Don Francisco y Don Cayetano (…) Los bienes que reclama la actora en su propio nombre y derecho se reducen a una calculadora canon y a un armario».

Un giro inesperado: ¿cómo habrá sentado a Fran y Cayetano?

Diversas inexactitudes

Según estos documentos, Carmina Ordoñez no habría ganado la demanda que interpuso en 1990, pero además no podría haber reclamado los bienes ya que en el testamento se indica que la madre de los dos hijos mayores del torero no podía administrar los bienes de estos. Por tanto, existen diversas inexactitudes en datos importantes que han trascendido en los últimos años. Recordamos que Francisco Rivera aseguró en su momento que su madre ganó ese juicio contra la tonadillera. Finalmente, ahora se demuestra que por sentencia, Isabel Pantoja no está obligada a entregar los bienes que pertenecieron a Paquirri.

Por ahora, Kiko Rivera no ha dado su parecer ante este giro inesperado para todos. El dj ha continuado con su día a día, y en las redes sociales, ha seguido adelante con sus compromisos profesionales. En el terreno personal, no se separa de su mujer, Irene Rosales, que está pasando un delicado momento tras la muerte de su padre hace apenas unos días.