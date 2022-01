Kiko Rivera ha tomado una drástica decisión que afecta a su carrera profesional. A pesar de que estaba en un gran momento, el dj acaba de anunciar que deja Universal, la discográfica con la que firmó en noviembre de 2020. El hijo de Isabel Pantoja ha utilizado sus redes sociales para compartir la noticia con todos sus seguidores y ha aprovechado la ocasión para decir que vuelve a tener él el control de su carrera.

Pero antes de poner fin a una etapa musical junto a esta discográfica, Kiko Rivera desvela que va a publicar un nuevo single junto a Universal, antes de acabar con el contrato. El dj aprovecha la ocasión para compartir por primera vez la portada de este nuevo tema, y lo hace con emoción.

«Martes día 8 de Febrero sale mi nuevo single «Martes». Y aquí tenéis su portada. Con este single se acaba mi camino con Universal. No voy a profundizar en esto pero ha sido de mutuo acuerdo. Vuelvo a tener el control ✌🏻 Vuestro Kiko seguirá siendo el mismo 🌞 Vuestro Kiko siempre da la cara 😉 Más que nunca los míos los que me seguís y me queréis, este año lo vamos a bordar 🧨», ha escrito Kiko Rivera ante la sorpresa de todos.

En la imagen de la portada del nuevo single Kiko Rivera da algunas pistas de cómo va a ser este nuevo tema. Sobre la imagen de una persona de la que no se reconoce la identidad, aparecen algunas palabras de este nuevo tema. «Donde bailas», «me miras» y «sin tenerte» son algunas de las frases que tiene la letra de este nuevo tema de Kiko Rivera que en unos días verá la luz.

Su pareja, Irene Rosales, que es su principal apoyo, no ha dudado en mandarle un mensaje de ánimo en dicha publicación. Ella más que nadie conoce de cerca los motivos que le ha llevado a tomar la decisión de dejar la discográfica y le ha mandado su mejor apoyo: «Y vamos a seguir a tu lado y apostando por ti siempre. Te quiero», le ha escrito junto a un emoticono de corazón.

El mensaje de Irene muestra el apoyo de esta a su marido

De esta forma, Kiko Rivera da un paso más y apuesta por seguir con su carrera musical de manera independiente. Fue en noviembre de 2020 cuando SEMANA pudo saber en exclusiva que Kiko Rivera acababa de firmar un contrato con Universal Music, la que fuera la discográfica durante tantos años de su madre. Tras varias reuniones con la discográfica en la sede madrileña, en las que se reuniría con Narcís Rebollo, director de Universal, ambas partes llegaron a un acuerdo para trabajar en un paquete de diez temas que irán saliendo sucesivamente a partir de enero de 2021.

La relación de Isabel Pantoja con la discográfica

Isabel Pantoja estuvo trabajando con la misma desde el año 2006, cuando publicó su álbum ‘Un trocito de locura’, hasta el año 2016, su anterior álbum, ‘Hasta que se apague el sol’. También su disco ‘Isabel Pantoja’ publicado en el año 2010 fue producido por Universal Music. Años anteriores, también publicó otros álbumes: en el año 1999, ‘A tu vera’; en 2003, ‘Mi navidad flamenca’; en 2004, ‘Buena suerte’.