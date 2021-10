Este fin de semana, Chabelita Pantoja se sentó en el ‘Sábado Deluxe’ para hablar de los nuevos conflictos familiares que se han abierto a raíz de la muerte de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja. Chabelita y Kiko Rivera se han distanciado debido a que la joven acudió a la fiesta de la boda de su prima, Anabel Pantoja. Y es que el DJ no veía bien que se celebrara la fiesta por la reciente muerte de su abuela. Durante la intervención en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, la joven desveló que le habían llegado informaciones de que su hermano podría haber vuelto a recaer en sus problemas de adicción.

Kiko Hernández recibe una información de última hora por parte del entorno más cercano de Kiko Rivera

Una confesión que no ha pasado desapercibida y que 72 horas después se ha convertido en un tema en ‘Sálvame’. Ha sido Kiko Hernández quien ha recibido una información de última hora en el programa de este martes, que además ha supuesto el regreso del colaborador tras su parón debido a su delicado estado anímico. «No me llega por Kiko Rivera, sino por una persona muy cercana a él. No ha visto el ‘Sábado Deluxe’, solo los trocitos que hemos puesto aquí», ha comenzado explicando el colaborador de televisión. «Si está enfadada por lo que dijo que no tiene oficio ni beneficio, que no se meta donde no la llaman, que no ataque con algo tan delicado que ella no debería entrar, que no ataque por el tema de las adicciones porque su hermano la podría callar en cero coma uno’. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan», ha leído Kiko Hernández en un mensaje que venía del entorno cercano al DJ.

Además, esta persona también ha hablado de los problemas que tendría Chabelita Pantoja con su novio Asraf: «‘Ay, Dios mío, tiene lo que tiene que escuchar Kiko Rivera. Ella nunca se presenta en casa de Kiko Rivera, solo se presenta por los problemas que tiene con su novio Asraf. Ella no llama para preguntar por sus sobrinos, su sobrina, Irene o Kiko. Solo llama cuando tiene un problema con su chico, normalmente a las tres o cuatro de la mañana. ¿Y ahora va a hablar de las adicciones de su hermano?», ha explicado Kiko Hernández tras leer el mensaje que venía del entorno cercano a Kiko Rivera.

María Patiño habló de una posible recaída de Kiko

La presentadora fue quien destapó esta información y que el DJ habría vuelto a pedir ayudar. Chabelita Pantoja respondió a estas acusaciones desvelando que a ella también le había llegado esta información: «Me ha llegado más información de lo que estás diciendo. No estoy preocupada por lo que cuente, sino que me preocupa ya por su salud y de cómo le puede afectar. Mi madre no quería que entrase a un centro de rehabilitación porque no le daban la opción de contarlo, ya era como, eres tal…Si tiene problemas debería acudir a un profesional», respondió Chabelita.