Kiko Rivera lleva días siendo personaje de la actualidad después de que su revelación sobre su diabetes haya provocado muchas dudas. Y es que tal y como él mismo dijo en 2016, el dj ya padecía esta enfermedad ese año. Ahora el hijo de Isabel Pantoja ha querido aclarar cuál fue el episodio que sufrió aquel año y que aunque tiene que ver con la enfermedad, en ese momento todavía no se le había diagnosticado.

«Para todos aquellos que preguntan. En 2016 tuvo una subida de azúcar, pero no me diagnosticaron diabetes. Gracias. Un beso», escribe rotundo, dejando así claro que aunque se dijo que padecía esta enfermedad en ese año, no fue así. Kiko Rivera ha estado escuchando y leyendo todo lo que se ha dicho sobre la enfermedad, pero ahora ha querido dar un dato con el que espera que se acaben las especulaciones.

Kiko Rivera aclara todo sobre la polémica de su enfermedad

El dj compartía con todos sus seguidores este pasado fin de semana que padece diabetes. Lo desvelaba como si de una noticia sorprendente se tratara, pero lo cierto es que en 2016 ya se habló de que padecía esta enfermedad. El dj fue protagonista del comunicado de una discográfica, que desveló que no pudo viajar a México para cumplir con un compromiso profesional por culpa de su estado de salud.

En México iba a estar presente en un acto promocional, que le iba a llevar a un programa de televisión de allí, pero tuvo que cancelarlo por sufrir diabetes. «Insolence Records S.L. & Insolence Events comunica la cancelación del viaje previsto por el artista & Dj Kiko Rivera el 23 de enero y hasta el 30 de enero de 2016 a Ciudad de México para asistir a diversos programas de televisión, como parte de la promoción del próximo sencillo junto a la cantante mexicana Patricia Manterola. La causa de la cancelación del viaje es la siguiente. Kiko Rivera presenta un cuadro de debut diabético, según el parte médico que se adjunta a este comunicado, al que además se añada la no recomendación de viajar al extranjero. Kiko Rivera se encuentra bien, descansando en su domicilio aunque en observación», decía el comunicado en 2016. Ahora Kiko Rivera deja claro que lo que le ocurrió ese año fue una subida de azúcar.

Le acaban de diagnosticar diabetes

Este pasado fin de semana, Kiko Rivera compartía que padecía diabetes. Ha sorprendido mucho esta noticia, ya que hace seis años, era una enfermedad que ya padecía. «Estamos acostumbrados a subir solo cosas bonitas. Pues bien, desde este jueves que estuve en el médico, me han diagnosticado diabetes. Herencia de mi madre y mi tío Bernardo», contaba hace unos días Kiko en sus redes sociales.

El hijo de Isabel Pantoja se encuentra todavía asimilándolo, aunque ha hecho hincapié en que tiene muchas fuerzas para librar esta batalla. «Estoy asimilándolo todavía y estos son los números en ayunas. Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera. Toca echarle huevos y sobre todo, toca vivir», sentenciaba.

