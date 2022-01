El pasado viernes, Kiko Matamoros echó la vista atrás y compartió con la audiencia un episodio del pasado profesional de Makoke. En concreto, el colaborador de ‘Sálvame’ revelaba que su exmujer fue despedida de un programa de entretenimiento de TVE porque se negó a pasar un fin de semana con Julio Iglesias.

Para contextualizar la historia, hay que recordar que Makoke trabajó en ‘Música Sí’, emitido en La 2 de Televisión Española entre 1997 y 1998. Una etapa que llegó a su fin después de que rechazara la petición de Julio Iglesias, según explicó Kiko Matamoros. «Ella había trabajado en TVE. Cuando yo la conocí, trabajaba presentando un programa que se llamaba ‘Música Sí’. Y la echaron porque hubo un señor cantante que quiso que fuera un fin de semana a Valencia a pasarlo con él. La señora no quiso y el lunes estaba en la calle. Esa es la verdad«, relató.

Unas palabras que dejaron a todos los colaboradores de ‘Sálvame’ totalmente boquiabiertos. En un primer momento, Kiko Matamoros no quiso desvelar la identidad del prestigioso cantante, aunque más tarde aseguró que las iniciales del artista eran «J.I.». «Puedo decir el nombre y verás cómo no me demanda», llegaba a bromear. Finalmente, por presión, el colaborador de Telecinco señaló a Julio Iglesias y Susana Uribarri, otra de las personas que estuvo involucrada en el despido de Makoke. «La responsable de los programas de entretenimiento de la cadena era ella, había sido manager de Julio Iglesias y fue precisamente ella quien informó a Makoke de que estaba despedida«, añadió el padre de Diego Matamoros.

De la misma forma, según revela el tertuliano, el cantante propuso a Makoke pasar un fin de semana con él en un barco. La colaboradora de ‘Viva la vida’ rechazó la oferta porque en aquel momento estaba casada y tenía un hijo. Ante tal confesión, Carlota Corredera quiso defender a Makoke: «Es terrorífico que te echen de un trabajo por no querer estar un fin de semana con un señor, ya sea cantante, jefe, titiritero, colaborador… Me da igual».

Así habló Makoke de su relación con Julio Iglesias

Julio Iglesias y Makoke se conocieron cuando la colaboradora era muy joven, como ella misma se ha encargado de revelar algún tiempo atrás a modo de anécdota en el programa presentado por Emma García. Una historia que vivió cuando tenía 19 años: «La primera vez que yo le vi estaba trabajando en un concierto de azafata. Me dijo que me sentara a su lado en la cena. Le dije que no y me senté con las otras chicas. Entonces cogió y se sentó él con nosotras».

De aquel momento, han pasado más de tres décadas y, aunque no ha querido entrar en detalles, sí que ha dado alguna que otra pincelada. «Solo te voy a decir que la primera noche fue en Estocolmo. Íbamos haciendo la gira por toda Europa. Todo fue fenomenal. Es la Venecia del norte», ha afirmado. De allí se marchó a Miami donde estuvo viviendo con el cantante durante nueve meses meses. «Yo a mi madre no le dije nada porque era muy joven».

De aquella época en Miami llegó a recordar que llevaba una vida muy distinta a la de una joven. «Yo al principio estaba enamorada de él pero el problema fue que estaba allí todo el día sola, era mi cárcel de oro. Yo me aburría muchísimo. No era una vida para una niña de 19 ó 20 años. Yo estaba todo el día sola y él se encerraba en el estudio de grabación».

La colaboradora recordó aquel romance con cierta nostalgia: «Es una de esas experiencias bonitas de la vida. Es un señor como la copa de un pino. Yo no puedo decir nada malo de él». Unas confesiones que pillaron por sorpresa a todos los espectadores en aquel momento y más aún después de reconocer que en ese tiempo también llegó a conocer a Enrique y Julio Iglesias, pero nunca a Chábeli.