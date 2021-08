El colaborador ha detallado en qué punto está el reparto del patrimonio que comparte con su exmujer.

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke sigue sin tener tregua. No son capaces de solucionar sus diferencias. Unas diferencias que han ido a más a raíz de su separación y cuyo punto álgido tiene que ver con el distanciamiento del colaborador con Anita Matamoros. Padre e hija no se hablan desde hace más de un año y el madrileño cree que mucha parte de la culpa de su no relación con la joven recae en la malagueña y en los «intereses económicos» de esta.

Y es que el reparto del patrimonio que ambos tenían en común aún no se ha zanjado. Matamoros está convencido de el dinero tiene mucho que ver en la disputa con su exmujer, Makoke, y su hija pequeña. En este momento desconoce si la casa en la que viven en La Finca está a la venta o no o si su hija paga parte de la hipoteca. Sí ha detallado que tras romper con Makoke, ella le prometió el 50% de sus propiedades, tanto de la Finca como la casa que tienen en común en Majadahonda.

Kiko Matamoros le pidió «medio millón de euros» a Makoke tras separarse

«Cuando yo me separé le dije: ‘Tengo un problema con Hacienda. Vende una de las propiedades, dame medio millón de euros. Liquido eso y el resto, que son unos 300.000 euros, ya me encargo yo de quitármelo. Y te quedas con una propiedad que vale mucho más que eso. Ten en cuenta que la casa de La Finca se está alquilando por unos 8.000 euros al mes. Estamos hablando de un dinerito… Al final lo que se me prometió no se ha cumplido», ha contado.

«Sus planes de futuro pasaban cuando el hijo (Javier Tudela) estuviese fuera de su casa poner esa casa en alquiler y con eso te vas a vivir a la otra casa que está prácticamente pagada, la de Majadahonda, que debe 90.000 euros de hipoteca aproximadamente. Y con el alquiler de esa otra pagas la hipoteca y vives como un duque», añadía.

El acuerdo al que llegaron fue el siguiente: «Si nos separamos, todo al 50%. Al final existe un documento notarial con las cantidades que yo he aportado y la obligación de devolverme ese dinero si la casa se vende. Curiosamente cuando me llega la documentación de la casa de La Finca no me llega ese documento. No tengo problema, porque está protocolizado en el Notario de Boadilla del Monte. No sé cual es el juego, no lo entiendo. Si se me reconocen esas cantidades porque son pagos que he pagado yo no tiene sentido que diga que lo ha pagado ella», decía. «Aparte de eso, todos los gastos que yo acometí para la reforma de esa casa».

«De su anterior matrimonio no tiene absolutamente nada hasta que yo me separé. Luego si han llegado a liquidar gananciales, que estuvieron 20 años de litigios, no lo sé. Supongo que estará liquidado ya porque se llevan de maravilla… Ella tiene derivada la responsabilidad de mi deuda», detallaba. «Lo que ha podido heredar de sus padres también lo habrá declarado. No sé lo que ha heredado».

«Las dos casas, embargadas»

Carlota Corredera apuntaba: «Me llega información de que al parecer las dos casas estarían embargadas». Matamoros respondía afirmativamente: «Sí, porque Hacienda le ha derivado la responsabilidad y ha embargado las casas». Y revelaba con todo lujo de detalles cómo están las cuentas pendientes de la vivienda en la que vive Makoke. «De La Finca quedarán por pagar unos 900.000 euros. Es una casa que costará 2.350.000 euros…. La compramos en 1.500.000 más o menos, más las reformas. Si la vende en 1.700.000… pues 700.000 euros. No sé quién está pagando la hipoteca».

La presentadora le preguntaba si sabía que su hija Anita podría estar pagando parte de la hipoteca. «Ni idea. Si su novia vive ahí con su novia y con su hijo. Y si mi hija vive allí que tiene ingresos, lo lógico sería que todos contribuyeran a mantener los gastos de esa vivienda», respondía el colaborador.

De su hija Anita ha recordado, una vez más, que no hay mucho que hacer para lograr un acercamiento. «Respeto lo que haga mi hija, pero no entiendo que mi hija no entienda mis intereses. Yo soy una víctima y se me ha marcado como objetivo en tres actuaciones con diferentes ámbitos… en base a difamaciones e historias oscuras que afectarían al crédito de esta productora, de compañeros que han recibido amenazas y a los que inculpan de ser testaferros míos. Ha sido todo muy sucio. Ella (Makoke) habla de que no guarda rencor, que hay que aprender a perdonar», ha destacado.

Asimismo, dejaba caer que tiene material comprometido sobre Makoke que podrían dejarla en muy mal lugar: «Lo que sí conozco porque he tenido acceso a audios es lo que está haciendo su madre en connivencia con otras personas para perjudicarme. Si mi hija conoce el fondo de todo esto y no me ha llamado para decirme entonces sí que no entiendo», se lamentaba.

Matamoros habla del dolor que le produce la difícil relación con Makoke

«Lo que me ofende es que se venda que soy un tipo rencoroso. Yo con ese señor he estado viendo como se mataban en los juzgados, entiendo que es el padre de su hijo, que quiere que se lleven bien, pero no permitas que mi hija participe de todo eso. Es un derecho que debería respetar», sentenciaba.

Matamoros ha hecho balance sobre la lamentable actitud que, según su opinión, ha tenido todo este tiempo. «Intentar darle la vuelta a todo y venderme públicamente como que me gusta el odio y el rencor… Ella en 20 años que estuvo conmigo nunca verbalizó públicamente los problemas que tenía con su ex por su hijo, y me parece muy bien. ¿Por qué verbalizas los problemas que tiene mi hija conmigo? ¿A quién estás respetando, a mi hija? ¿Por qué respetas a unos y a otros no? ¿Quien tiene rencor? ¿Quién es el rencoroso? Ojalá la policía se dé prisa y pueda demostrar lo que ha detrás de todo. Y lo que hay detrás de todo no es más que un ánimo enfermizo de venganza y una actuación que supongo que cuando mi hija la sepa supongo que tendrá que tomar una determinación. Sé el dolor que todo esto me produce». Por último, admitía que tanto Makoke como él «memos hecho cosas mal los dos».