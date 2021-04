El colaborador ha vuelto al trabajo tras contraer Covid-19 y ha contado cómo ha sido su convalecencia. Ha sentido «cansancio» y «dolor muscular».

Después de varios días alejado de ‘Sálvame’ tras haber contraído coronavirus, Kiko Matamoros ha regresado al plató de ‘Sálvame’. Allí ha contado que se encuentra recuperado tras haberse contagiado por Covid-19. «Estoy estupendamente. Dentro de lo molesto que puede el proceso, la verdad es que bien», decía a Paz Padilla, que también ha contraído la enfermedad hace poco.

El colaborador habla del «cansancio» y el «dolor muscular» de sus días con coronavirus

«Al principio lo pasé muy mal, muy rápido, con síntomas duros con dolor en el pecho», ha relatado. El colaboradora ha recordado que en cuanto se dio cuenta de que tenía síntomas se puso en contacto con su médico. Este le dijo que tomara azitromicina y antihistamínicos. «Gracias a eso me desaparecieron casi todos los síntomas en un día y medio y lo que he tenido después ha sido cansancio, dolor muscular».

Matamoros, que ha pasado la cuarentena junto a su novia, Marta López, ha anunciado que pronto podrá recibir la primera dosis de la vacuna. «Creo que puede salvar muchas vidas», explicaba, tras mostrar su agradecimiento a la labor que realizan los profesionales de la medicina en nuestro país.

Tras hablar sobre sus días con coronavirus, el que fuera representante de famosos se lanzaba de lleno en el trabajo. Y comentaba, con todo lujo de detalles, qué le han parecido las declaraciones de Rocío Carrasco en el documental sobre su vida: ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Así habla Kiko Matamoros del documental de Rocío Carrasco: «Tiene la memoria mediatizada»

Sostiene que la hija de Rocío Jurado no ha sido del todo fiel a la realidad. «En el docureality quien miente, e incluso tiene la memoria mediatizada o de alguna manera adulterada, es Rocío Carrasco», ha manifestado. En uno de los episodios de la docuserie, la madrileña cuenta las infidelidades del padre de sus dos hijos. También hace referencia a las relaciones que tuvo y las personas con las que se la relacionó en la etapa final de su matrimonio con el malagueño. «Ella mantuvo esa relación de amistad con ese señor (José Parra). Y hay fotos besándose en el AVE con Chiqui en la estación del AVE. Formalmente no estaba separada y por eso los dos niegan cualquier tipo de relación fuera del matrimonio», destacaba Kiko Matamoros.

Asimismo, el colaborador cree que la hija de la chipionera más internacional tampoco ha sido muy precisa al narrar su historia de amor con Fidel Albiac. «Rocío Carrasco con quien sí tiene una relación es con Fidel Albiac tres meses antes de decir que se separa de Antonio David. Ella cuenta una cosa que no es verdad. Más infiel fue Antonio David, mucho más. Lo que no me voy a creer es lo que cuenta Rocío Carrasco», añadía.

«Creo en María Patiño. Creo que es muy honesta cuando refiere la relación en ese momento», destacaba el madrileño. Asimismo, dejaba claro que como espectador el documental no demuestra que Carrasco aporte datos que ayuden a valorar su faceta como progenitora: «No pongo en cuestión la verdad de Rocío Carrasco. Pero a mí el documental no me ha demostrado Rocío que sea buena madre».

«No vengo a defender a Antonio David»

“Yo he hablado con Antonio David estos días, dos veces. De la conversación que duró, aproximadamente, unos 25 minutos, por lo menos, 20 o más de 20, lo dedicamos a hablar de sus hijos…”, continuaba. “Yo creo que al final, los dos se consideran víctimas, todos son víctimas”.

Por último, resaltaba: “Yo, de verdad, no vengo aquí a defender a Antonio David, tampoco vengo a cortarle la cabeza a nadie. Pero hay algo que es absolutamente inentendible desde los parámetros de una persona normal: no se entiende ese aislamiento. Ojalá, y lo digo con el corazón en la mano, podamos entender esa dejación de esa función de madre, al ponerle de manos de un ‘monstruo’, según ella, a sus hijos y un desentendimiento absoluto, y eso es muy difícil de entender”.