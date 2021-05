Kiko Matamoros está imparable. El colaborador de televisión se postula como candidato para la próxima edición de ‘Supervivientes’

A sus 64 años, Kiko Matamoros se mantiene más fuerte que nunca y no hay nada que le pare. Está en plena forma. El colaborador de televisión quiere enfrentarse a un gran reto personal y por este motivo se ha postulado como candidato para la próxima edición de ‘Supervivientes’. Matamoros quiere participar en la edición del año que viene. Hay que recordar que este es uno de los realities más extremos que hay ahora mismo en la pequeña pantalla. A pesar de esto, él no tiene problema alguno con enfrentarse a este nuevo y ya se está preparando para conseguirlo. De momento, ya ha hecho públicas sus ganas de participar en este concurso, en el que también han participado sus hijos, Laura Matamoros y Diego Matamoros.

Kiko Matamoros anuncia públicamente que quiere participar en ‘Supervivientes 2022’

Si bien es cierto que en ediciones anteriores, Kiko Matamoros ha sido tentado por Mediaset para participar en el reality. A pesar de esto, por unas circunstancias u otras nunca decidió dar el paso. Una decisión de la que se arrepiente y por eso confiesa las ganas que tiene de participar. «El año que viene quiero ir ‘Supervivientes’ y quiero ganar, para mi se ha convertido en un reto y ya lo digo muy en serio«, ha verbalizado Kiko a sus compañeros de plató en ‘Sálvame’. Para Kiko esto no es únicamente una aventura, sino que ya se ha convertido en un reto a nivel personal.

Kiko tiene muchas ganas de viajar a Honduras para ponerse a prueba en las diferentes pruebas de ‘Supervivientes’. De hecho, cada año hacen la edición más difícil. Para el colaborador de televisión sería un gran sueño poder saltar desde el helicóptero, la prueba que da el pistoletazo de salida al concurso. Además, quiere mostrar sus dotes pescando y de supervivencia en unas condiciones extremas, como las que se viven en los Cayos Cochinos. Está plenamente convencido de que podría hacer un gran concurso.

El otro gran plan del colaborador de televisión a corto plazo

Y es que además de querer participar en ‘Supervivientes’, Kiko también tiene intención en volver a convertirse en padre junto a su novia, Marta López. Así mismo lo dijo en ‘Viva la vida’, tras el anuncio del embarazo de su hija, Laura: «Si me da la gana tener un hijo con 65 años, lo tengo. Estoy en mi mejor momento para educar a un hijo, me siento preparado. Cuando echo la vista atrás, con mi primera hija, que la tuve a los 27 años, no tenía excesivamente claro cuál era la responsabilidad de ser padre. Cada uno es circunstancia de su tiempo», expresaba, haciendo además hincapié en lo feliz que está junto a su pareja.