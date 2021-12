Laura Matamoros ya ha dado a luz a su segundo hijo. La influencer y Benji Aparicio ya son padres de un niño al que han decidido llamar Benjamín, como su padre. La influencer salía de cuentas este mismo lunes y parece ser que ha sido un parto programado. Con su bebé ya en brazos, la joven no puede estar más feliz. Pero no es la única. Además de los felices papás, existe otra persona que no puede estar más contento: Kiko Matamoros, que se ha convertido en abuelo de nuevo. El colaborador de televisión ha recibido su mejor regalo de cumpleaños. Y es que su nuevo nieto soplará las velas el mismo día que él: el 27 de diciembre. Ambos coinciden en el cumpleaños, un hecho que no ha podido emocionar más a Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros se ha enterado en directo de que se ha convertido en abuelo

Nos hemos enterado del nacimiento de Benjamín en directo. Y es que Kiko Matamoros este lunes en la tarde ha trabajado en ‘Sálvame’ y en mitad del programa ha recibido la gran noticia del nacimiento de su nieto. Ha salido del plató para colgar la llamada que le estaba haciendo su hija Laura nada más dar a luz, ya que como él mismo ha confesado, ni si quiera habían pesado todavía al bebé. Ha sido el propio Kiko quien nos ha dado los detalles del parto de Laura Matamoros: «He hablado con mi hija, he visto a mi nieto, que es igual que su hermano, y estoy feliz. Se llama Benjamín como el padre. Estoy muy feliz. Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo», ha comenzado diciendo.

«Llevaba todo el día atacado. Y bueno, pues he visto a mi hija feliz, al padre, al niño y estas cosas la verdad es que merecen la pena estar aquí aunque sea un rato. Solo por tener esas emociones», cuenta. Además, ha asegurado que «el parto ha sido muy bien. Le ha atendido una unidad muy buena, que es especialista en partos y ha ido todo perfecto, sin dolores ni muchas molestias. Ella está estupenda y ojalá en cuanto pueda que estén en casa de vuelta porque con lo del covid pues las visitas están muy restringidas«. Kiko está esperando con muchas ganas el momento de poder ver a su nieto: «No sé cuando podré verlo pero a ver si puede ser mañana», dice.

El colaborador de ‘Sálvame’ da los detalles del parto de Laura Matamoros

Kiko Matamoros ha confesado que este segundo parto ha ido mucho más rápido y llevadero que el anterior: «Este parto ha sido más rápido y menos pesado que la otra vez», dice. Además, ha desvelado en qué quiere que se parezca a él: «Si se parece a la madre va a sacar mucho de mí pero que se quede con lo bueno y que no cometa los errores que yo he podido cometer y que cometo y sobre todo que sea una buena persona y feliz», confiesa. Por último, ha dicho cómo se encontraba ante esta agradable noticia: «Me conmueve todo y me emociona todo y me alegra mucho que todo haya salido bien», dice.