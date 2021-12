Kiko Matamoros tiene fama de ser uno de los colaboradores más duros de ‘Sálvame’. De eso son conscientes sus compañeros, por lo que cuando se emociona por cualquier motivo, se sorprenden. Eso es lo que ha pasado este pasado miércoles cuando han hablado de si les gustaría ser padres de nuevo. Cuando ha llegado el turno del padre de Laura Matamoros, todos se han quedado boquiabiertos con la reflexión que ha hecho sobre ser padre de nuevo.

El colaborador de ‘Sálvame’ ha dejado claro que todavía es fértil, pero que como su pareja, Marta López, todavía quiere esperar unos dos o tres años para ser madre, está pensando en «congelar esperma». Y es que Kiko Matamoros tiene claro que quiere volver a ser padre, que nada le hace más ilusión.

Sin embargo, esta confesión ha terminado emocionándolo. «Me gustaría que el día que yo no esté Marta tenga a su lado algo muy común para los dos, que sea más importante que algo material y que eso… Ves, me emociona. Y ya está, eso sí me gustaría. Pero bueno, yo tengo cinco hijos, quiero decirte…», ha declarado emocionado.

Kiko Matamoros se emociona al hablar de volver a ser padre

En cuanto al sexo del bebé, Kiko Matamoros cree que si tiene otro hijo, será niña. «Es muy probable que sea niña, porque de cinco he tenido cuatro. El sexo lo marca el padre, tengo muchas posibilidades. Me gustaría tener gemelos también. Ojalá salga un niño y una niña. Como cada vez se tienen menos hijos, hay menos probabilidades. Una vez, que luego no fue adelante porque no pudo ser, estuve a punto de tener gemelos», ha continuado. No ha querido decir «con quién» porque «no le autorizan a decirlo».

El resto de colaboradores también han opinado

Kiko Hernández ha desvelado que «cree que no» volvería a ser padre y que piensa diferente depende del día. El colaborador ha explicado que el tiempo libre que tienes «quiere dedicárselo a las dos personas» y esto se complica si viene una tercera. El colaborador asegura, además, que no quiere planteárselo a sus hijas.

Por su parte, Carlota Correderasoltaba una confesión sobre la maternidad que dejaba a todos boquiabiertos. No volverá a quedarse embarazada porque «me lo ha desaconsejado mi ginecóloga por una cuestión de salud». Con el rostro serio, ha compartido una importante decisión personal: «No voy a volver a tener hijos biológicos porque tuve riesgo de preeclampsia, que es algo que puede acabar con la vida del bebé y con la vida de la mamá. Me estuve pinchando heparina en el último mes y parece ser que tengo un alto riesgo de preeclampsia en el segundo embarazo».