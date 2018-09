4 Las supuestas amantes de Kiko Matamoros

Entre las cuestiones que más le ha tocado la fibra está la amplia lista de amantes que su hijo Diego le adjudica: “¿Qué he estado con treinta mujeres? ¡Con setecientas! Y no he estado seis años con cada una, he estado quince”, exageraba Kiko Matamoros para poner en entredicho la veracidad de las palabras de su polémico vástago.