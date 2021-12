Casi un día después de que llegara al mundo, Kiko Matamoros ha acudido al hospital para conocer a su segundo nieto, Benjamín. El colaborador de televisión estuvo este pasado lunes trabajando en el plató de ‘Sálvame’, lo que le impidió estar al lado de su hija, Laura Matamoros. Sin embargo, este martes, a primera hora, acudía al hospital para conocer al pequeño.

«Bienvenido a Madrid, Benji. ¡Qué la vida te sonría y seas muy feliz! ❤️», ha escrito emocionado Kiko Matamoros. Junto al mensaje con el mejor deseo para su nieto, Kiko Matamoros ha compartido una instantánea de lo más tierna. Podemos ver al colaborador de ‘Sálvame’ mirar con dulzura al bebé, que está dormidito en la cunita de la habitación del hospital.



La foto que ha compartido Kiko demuestra la ternura con la que ha vivido el momento de conocer a Benjamín. No ha podido dejar de mirarlo desde que ha entrado en la habitación y ese tierno instante lo ha querido inmortalizar su hija Laura, que reaparecía en las redes hace apenas unas horas para contar cómo se encuentra.

Kiko Matamoros comparte el momento en el que ha conocido a Benjamín

«Ahora que estoy un poco más tranquila, más relajada, ya hecha a mi bebé… Es precioso no, lo siguiente, es igual que Mati. Es un poco más morenito. Lo de los genes es una cosa… No sabía que se podían llegar a parecer tanto», ha empezado diciendo desde la cama del hospital en el que aún se encuentra ingresada.

La joven ha querido desvelar cómo vivió el momento del parto: «Ha sido un parto súper bueno. Gracias a Dios he contado con uno de los mejores equipos. Ha sido muy bonito todo desde principio a fin. Ha sido muy bonito, ha sido alucinante. Me atrevo a decir que me encantaría tener hijos todos los años, pero no, no os asustéis que eso no va a pasar», ha bromeado Laura.

Laura Matamoros reaparece en las redes sociales tras dar a luz

Ha sido la primera noche de Laura Matamoros junto a su bebé y asegura que ha ido muy bien. La ‘influencer’ no está al 100% todavía porque ha pasado algunos dolores, pero está bien: «He pasado una noche fenomenal, con un dolor, pero muy normal y más siendo mi segundo bebé. Estoy como si nada», reconoce feliz y agradecida.

El que estaba muy emocionado también por la llegada de Benjamín es Kiko Matamoros, que se enteró de que su nieto había nacido en el plató de ‘Sálvame’. Ha salido del plató para colgar la llamada que le estaba haciendo su hija Laura nada más dar a luz, ya que como él mismo confesó, ni si quiera habían pesado todavía al bebé. Fue el propio Kiko quien nos ha dado los detalles del parto de Laura Matamoros: «He hablado con mi hija, he visto a mi nieto, que es igual que su hermano, y estoy feliz. Se llama Benjamín como el padre. Estoy muy feliz. Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo», explicó emocionado.