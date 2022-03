Aunque el pasado año Marta López se liara con las fechas y nos hiciera pensar que algo no encajaba, este 2022 sí que ha felicitado a Kiko Matamoros en la fecha oficial. La influencer y el colaborador de televisión han cumplido tres años de amor, una historia que desde que comenzó ha funcionado a las mil maravillas. Su diferencia de edad -40 años-les separaba a ojos del resto, sin embargo, para ellos cuatro décadas no han sido un problema. Se declaran amor a los cuatro vientos y, prueba de ello, las felicitaciones de este año, las cuales no han pasado desapercibidas para sus seguidores en redes sociales. Ambos han compartido fotos inéditas y se han deshecho en halagos hacia el otro y para muestra un botón.

Mientras Kiko Matamoros ha agradecido a la modelo haberle dado los mejores tres años de su vida, ella ha gritado al mundo todo lo que siente por él. «Gracias por regalarme los tres mejores años de mi vida Marta . ¡Feliz aniversario», escribe él, palabras similares a las de Marta López: «3 años ya y parece que fue ayer. Agradecida a la vida por dejarme compartirla a tu lado, te quiero. Feliz aniversario». Están felices y no se imaginan la vida sin el otro desde que se conocieran hace más de tres años en una sala de la capital. Ya nada ha vuelto a ser lo mismo para ellos, siendo hace aproximadamente un año cuando se mudaron a la que podría decirse que es la casa de sus sueños.

La pareja se trasladó a un palacete del siglo XVIII, tal y como pudo saber SEMANA en exclusiva. La han decorado a su gusto, han hecho muebles a medida e incluso Marta López ha creado su vestidor, un impresionante hogar del que, a día de hoy, no tienen ninguna intención de salir. Allí viven su día a día, el cual, por cierto, intenta ser familiar y es que Kiko en estos últimos años ha logrado recuperar y afianzar la relación con sus hijos. En ese proceso ha estado muy presente Marta, quien le ha animado a que no tirara la toalla y se acercara a ellos, a pesar de todas las rencillas que habían tenido en el pasado.

La relación más tormentosa de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros presume de haber encontrado la estabilidad junto a Marta. Su relación comenzó un año después de su ruptura con Makoke, la cual se produjo en el año 2018 tras más de 20 años juntos. El tertuliano no acabó bien con ella, tanto es así que son varios los frentes que tienen abiertos, de hecho, fue hace tan solo unos días cuando Kiko amenazó a su ex con demandarla. El motivo no era otro que los asuntos económicos, pues Makoke asegura que Kiko no está pagando su deuda con Hacienda, que habría mentido, según ella, para no asistir a las vistas judiciales y que, además, la casa en la que vive Anita no es de él. Lejos de quedarse callado, Kiko Matamoros decía hace unos días. «Voy a interponer una demanda por injurias y calumnias, aparte de por otros temas. Hasta aquí llegaron las aguas. Mientes tú y en sede judicial», dijo él.