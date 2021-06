Hace tan solo unos días que Kiko Matamoros volvía a entrar en quirófano por motivos estéticos. El colaborador se ha sometido a una marcación abdominal y a un retoque en sus ojos. Unas intervenciones de las que aún se está recuperando. Él mismo ha publicado su primera imagen vía redes donde da la última hora sobre su estado de salud.

«Todo bien, amig@s. Mi recuperación está en las mejores manos, Marta López«, ha afirmado. En la foto se le puede ver descansando en ropa deportiva en el sofá de su hogar recibiendo el cariño de su pareja. Nuevamente, la ‘influencer’ se convierte en su mejor apoyo. La joven le contestaba con un tierno comentario: «Te adoro❤️».

Él mismo confesó hace unas semanas en ‘Viva la vida’ que tenía cita para pasar de nuevo por el quirófano. «Ya os enseñaré cuando me haga la marcación cómo ha quedado la historia», prometió. También dio algunos detalles de esta intervención: «Te ponen una especie tubos externos. Y te dan la forma de tu abdominal y que la piel quede pegada y puesta en su sitio». Se trata de aportar más definición a la zona del abdomen simulando los músculos. Sin embargo, Kiko no habló del retoque al que se iba a hacer en sus ojos. Podría tratarse de una blefaroplastia con la que habría eliminado el exceso de piel o de grasa en los párpados. Una intervención que cuenta con una rápida recuperación.

Muy afectado por la muerte de Mila

Como consecuencia de estas dos recientes intervenciones, Kiko Matamoros no ha podido estar presente en el plató de ‘Sálvame’ para despedir a su amiga Mila Ximénez. Sí que lo hacía desde su hogar entrando a través de una videollamada. «Lo siento, me emociono, joder… Un abrazo para todos, en especial para ti y para Kiko y para toda la vieja guardia. El martes cuando nos lo comentaste a Kiko y a mí nos vino un baño de nostalgia. La verdad es que intento contenerme y acordarme de todo lo positivo, de su cariño», afirmaba visiblemente afectado por la pérdida.

También se mostró muy agradecida a su compañera: «De todo lo que nos hemos querido, agradecerle el trato que siempre tuvo con mis hijos y con la gente que yo quería de verdad. Me da mucha pena, pero tengo unos recuerdos grandísimos de ella. Éramos muy parecidos, cuando me fui del eje del mal, a pesar de que no nos hablábamos, nos mirábamos y nos partíamos».

Kiko quiso hacer partícipes a sus seguidores en redes de esta pérdida que deja un enorme vacío en ‘Sálvame’, lo hacía con un emotivo mensaje: «Adiós Mila. Gracias por tu cariño, tu complicidad y por tantas sonrisas robadas. Te echaré tanto de menos como te echaba en nuestros peores momentos; aunque una mirada nos bastara para saber lo mucho que nos queríamos».