La relación entre Kiko Jiménez y Gloria Camila va de mal en peor. Después de su polémica ruptura en el 2019, ambos se vieron las caras por primera vez hace tan solo unas semanas. Y este martes, sin ir más lejos, protagonizaron un fuerte encontronazo. Según el colaborador de televisión, la joven se le acercó por los pasillos de Mediaset y le insultó. Minutos más tarde, Gloria Camila se sentaba en el plató de ‘Ya son las ocho’ y hablaba de lo mal que lo había pasado por culpa de Kiko. «Durante tres años lo he estado pasando mal porque esta persona ha estado todos los días poniéndome a mí a parir y despotricando de mi familia (…) Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa. Me he quedado en 47 kilos anorexia nerviosa, he tenido que ir a psicólogos y he tenido que hacer cosas que jamás he contado», dijo Gloria sorprendiendo a todos los que se encontraban en el plató. Ni 24 horas después, Kiko Jiménez, muy molesto, le responde con crudeza.

Kiko Jiménez responde a las graves acusaciones de Gloria Camila

Antes de entrar en el plató de ‘Sálvame’, programa en el que colabora, Kiko conectaba en directo. Estaba visiblemente muy molesto por las graves acusaciones que su ex había vertido sobre él: «No me siento responsable en absoluto de esos problemas, la verdad es que me ha sorprendido bastante que me acuse directamente a mí y, me imagino, que tendrá que demostrarlo”, ha comenzado diciendo muy enfadado. “Nadie se preocupa de pedirle partes médicos, los informes de psicólogos a los que ha acudido… tantos periodistas que se cuelgan las medallas de ser periodistas, aunque de objetivo son poco… esos no se preocupan de tirar de hemeroteca o, ni siquiera de meterse en sus redes sociales donde da consejos de como adelgazar hasta 46 kilos”, ha seguido comentando visiblemente enfadado.

Kiko Jiménez ha estallado contra la que fue su pareja durante varios años: «Yo solo he hablado de algo que ha comentado la mujer de su padre, que todos hablábamos aquí… que no se olvide que ella está sola para hablar de su hermana, para tildarla de mala madre. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, yo que he participado en los concursos más vistos, sin mencionarla a ella para nada… ¡como para que tú ahora venga a decirme que por qué hablo yo de ti!”. Al colaborador de televisión no le sentó nada bien que Gloria Camila le señalara a él como el culpable de sus problemas de salud mental: «Para mí, en primer lugar, usar algo tan grave como los problemas alimenticios para culpar alguien de tu sufrimiento me parece muy sucio», ha dicho cada vez elevando más la voz y mostrando su enfado. aña