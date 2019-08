Kiko Jiménez, detenido tras protagonizar un altercado con la policía

Kiko Jiménez ha sido detenido por la policía y ha pasado la noche del pasado sábado en el calabozo, tal y como ha contado Sofía Suescun en ‘Viva la vida’. La ganadora de ‘Supervivientes’ ha explicado que tanto ella como su novio, el ex de Gloria Camila, han tenido un altercado con las autoridades.

«Es todo surrealista. Todo empieza porque tenemos que entrar a una sala de Marbella en la cual estamos acreditados. Tenemos la matricula acreditada y toda la información en el móvil para poder acceder al parking. El señor agente decide no dejarnos pasar y nosotros nos vamos. Damos la vuelta para intentar volver a entrar, nos vamos sin decir nada», comenzó a relatar Suescun en ‘Viva la vida’ con un semblante muy serio.

«Eran las doce, sabía muy bien lo que hacía. Fuimos a un local de Marbella, hay un agente que no nos deja pasar, llevábamos prisa y no nos hizo caso. Considera que hemos hecho un acto de rebeldía saltándonos una orden. Llegamos abajo y hay otro policía que nos da el alto. El señor de arriba nos dijo que le iba a quitar puntos al conductor, que no era Kiko, y le iban a poner una multa por no hacerle caso a sus agentes«, continuaba relatando.

«El test de alcoholemia salió negativo. Tengo aquí todo contrastado. Un parte de lesiones por este señor, una denuncia de cómo me trata en todo momento como si yo fuese una delincuente. Este señor me coge por los aires y me mete en un coche como si yo hubiese cometido un delito solo por rebatirle con argumentos sólidos lo que yo no consideraba justo. Me mete en un coche porque le sale de la punta de la nariz», decía indignada la colaboradora.

Asimismo, Suescun ha asegurado que mientras se producía el altercado, Kiko estaba grabando todo lo que estaba sucediendo. «Este señor tampoco concibe que lo grabemos todo, me requisa el móvil. Vamos a comisaría por no enseñar el DNI, a Kiko consideran que tienen que meterle en el calabozo. Se ha producido un forcejeo y hay testigos. Su única preocupación es que borraremos el vídeo.

Sofía Suescun ha indicado que mañana lunes 5 de agosto se celebrará un juicio rápido y ha tranquilizado a los familiares de Kiko Jiménez. «Está bien dentro de lo que cabe», confirmaba.