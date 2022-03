Desde que Ana María Aldón destapase que está cansada de la sombra de Rocío Jurado sobre su relación con José Ortega Cano. Después de 10 años al lado del torero, la sobra de la tonadillera se le hace más pesada y más larga que la del ciprés, que diría Miguel Delibes. «Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo», se lamentaba en el plató de ‘Viva la vida’. Sus palabras han generado un enorme revuelo. Muchos han interpretado sus quejas como una clara señal de crisis en su matrimonio. Una teoría que Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila Ortega, apoya por completo. El de Jaén cree que la diseñadora ha dado un golpe sobre la mesa para decir «basta».

«Ana María está cansada», asegura Kiko Jiménez

«Siempre me ha caído muy bien», ha arrancado diciendo. «Al principio no fue muy aceptada por parte de la familia. Pensaron que la familia estaba con ella por el interés. Ella se sentía que no era valorada. Desde que yo entré en esa familia ella ya atravesaba un momento delicado». Para el joven, el torero no le ha dado a Ana María el lugar que le corresponde: «Me da pena que la intente silenciar de esta manera, que la tengan en un segundo plano. Ya estar en televisión ha sido un paso. Ana María está cansada. Ya era hora que dijese ‘yo tengo voz y voto’. Yo no sé lo que ocurre ahí dentro, pero a raíz del documental de Rocío Carrasco hay desavenencias entre ellos y que no atraviesan su mejor momento».

La gota que ha colmado el vaso entre la pareja, según el andaluz, es que Ana María «se cree a Rocío Carrasco. Cree al 100% a Rocío Carrasco». y es que «al final hay una marea que la siguen o estás fuera». Ha dejado caer que Ortega Cano solo admitiría un único punto de vista sobre el testimonio de la hija mayor de ‘la más grande’: «Ana María tiene mucha personalidad y ella cuando dice que cree en Rocío Carrasco y en su relato están pasando momentos delicados porque no se siente cómoda con su testimonio».

Cabe recordar que esta semana, la propia Ana María Aldón ha reconocido sentirse cercana a las declaraciones «Yo no he apoyado a Rocío Carrasco pero me siento muy identificada con los malos tratos de Rocío«. Ahora, las palabras de Kiko Jiménez van más allá: Ana María no solo se siente identificada, sí la apoya por completo, aunque no públicamente.

Kiko ha afirmado que en Ortega Cano y su familia «siguen todos una misma corriente y si no la sigues estás fuera». Por eso entiende que Ana María Aldón «esté un poco aburrida». A sus diferencias de opinión con su marido se suman las rencillas que ha tenido con Rocío Flores: «Sé que Ana María tiene una serie de reticencias hacia ella. Delante mía se han visto dos o tres veces contadas». La joven le habría hecho «desprecios» como «poner caras largas» demostrando su incomodidad en encuentros en familia. Esas caras de desagrado de Rocío son «un ejemplo de un desprecio. Sabe que la otra es una cría y no se va a poner a su altura y simplemente hace oídos sordos. Esos feos son insignificantes, pero hacen mucho daño. ¿Cómo Ana María no va a tener voz y voto y aguantar que alguien le ponga caras largas porque Ortega Cano es su Tete?».

El colaborador habla de los feos y «desprecios» de Rocío Flores y Gloria Camila a Ana María Aldón

Kiko Jiménez ha relatado también los días en los que Gloria Camila no parecía de acuerdo con las decisiones de la mujer de su padre: «Me acuerdo un día que la casa estaba repleta de cuadros de Rocío Jurado y Gloria vivía allí. Ella se independizó y nos fuimos a vivir juntos a Sevilla. Cuando volvimos a Madrid se encontró que ya no estaban esos cuadros, que había cambiado la decoración». Ana María había puesto una imagen suya en el salón de la casa que comparte con el diestro, lo que desató la ira de su entonces novia: «Ella se pilló un rebote y dijo esta quién se cree que es, ¿Rocío Jurado?».

«Si ella está aburrida es libre de decirlo públicamente. Eso ha sentado muy mal. En la familia no se esperaban que Ana María diera un paso al frente. Ella se ha visto con identidad propia y no me extraña que diga se acabó, hasta aquí ha llegado la historia, de que se la trate como a una segunda. Ella no es menos que nadie», ha añadido. «Ella tenía su vía de escape cuando empezó a estudiar su grado de diseño. Abajo puso su estudio de diseño y esa era su vía de escape. Pasaba muchas horas allí porque estaba cómoda y feliz. Ahora ya no quiere entrar en ese sótano donde se ha escondido».

Jorge Javier Vázquez ha comentado que Ana María «es una mujer muy trabajadora, que se lo está currando, que venía de una realidad muy complicada» y que ha sido «una mujer muy sometida». En ese sentido, su paso por ‘Supervivientes‘ la ayudó a tomar perspectiva de su propia vida y a liberarse de algún modo de la rutina que en Honduras ya confesó que le pasaba. «A raíz de su participación en el ‘reality’ ella conoce un mundo nuevo de posibilidades y la mente se le abre», ha destacado Jiménez.

El colaborador cree que la diseñadora no ha dado el paso de separarse «por la persona que tienen en común». Una teoría que no comparte con el presentador, quien intuye que «ella ha tomado su decisión». Incluso ha lanzado una pregunta al aire: «¿Es la nueva cuñada viuda de Rocío Jurado?». «La veo muy cansada. No me he atrevido a llamarla», ha admitido Jiménez. «Me llevo muy bien con ella».