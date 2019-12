Kiko Hernández ha protagonizado un particular ‘encontronazo’ con el director de ‘Sálvame’, David Valldeperas, durante la emisión del 5 de diciembre. La cosa terminó con el colaborador tirado en el suelo…

Forcejeo entre el director y el colaborador

Llegaba la hora de la merienda en ‘Sálvame’. Kiko cogía trozos de embutido y los fue ofreciendo a sus compañeros, a los que les directamente les intentaba meter en la boca los trozos de lomo que había cogido de la mesa de aperitivos. Lo intentó con dos compañeras del equipo, que se negaron a abrir la boca. Luego lo intentó con Valldeperas, que reaccionó de manera impetuosa.

Valldeperas no quería llevarse ningún bocado a la boca, así que ha comenzado un forcejeo con Kiko para evitar que se saliera con la suya. Entre risas, los dos han terminado un leve cuerpo a cuerpo que ha terminado con el colaborador por los suelos. «No juguéis a esas cosas, que no sois chicos niños ya. Al director no se le vacila», decía Paz Padilla. Kiko se ha levantado del suelo, ha atusado su chaqueta y se ha quejado del trato recibido de su director, entre risas: «Tampoco se puede tirar a un compañero».