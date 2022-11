Durante los últimos días hemos conocido que Belén Rodríguez le había prestado a Kiko Hernández la friolera cantidad de 100.000 euros. Una noticia que está acaparando muchos titulares y horas de televisión. La colaboradora se sentó en el ‘Deluxe‘ para someterse a un polígrafo y contar todo lo relacionado con esta deuda: «Kiko Hernández no se retrasó en el pago de la deuda, pero yo lo pedí el dinero antes porque tuve un problema económico. Se lo pedí tres meses después. Hicimos un contrato de un año, pero la idea es que me lo devolviera muchísimo antes», dijo ella en el programa. Sin embargo, las cosas todavía no se han aclarado y va saliendo a la luz más información que está perjudicando a nivel anímico a Kiko Hernández.

El colaborador de televisión se ha derrumbado este miércoles 9 de noviembre. Según su compañero y amigo, Kiko Matamoros, «Belén Rodríguez nunca se fio de Kiko», además de que «se inventó una excusa para pedirle el dinero». Unas declaraciones han hecho mucho daño a Kiko Hernández, quien asegura que está «destrozado» por todo lo ocurrido durante las últimas semanas. Además, ha revelado que no le sentó nada bien que ella se sentara en el ‘Deluxe’ para hablar del dinero que le había prestado: «Ella me dijo que había rechazado el poli para no hablar de mí y, luego lo hizo. Yo para hablar de alguien pido permiso», explica.

Kiko Hernández asegura que le ha pedido ayuda a Kiko Matamoros porque está «destrozado con este tema». «Es una pena después de tanto tiempo descubrir esto. Porque de alguien que no conoces, pues bueno, pero de alguien que lleva a tu lado 20 años, pues te destroza». El colaborador se ha mostrado muy desanimado por todo lo que se ha enterado durante la tarde. Y es que Kiko Matamoros, ha revelado que Belén Rodríguez se inventó una excusa por «miedo» a no recuperar su dinero.

Kiko Hernández: «Sería la hostia más gorda que podría llevar en estos 20 años»

Según el programa, Belén Rodríguez no pasaba ningún apuro económico cuando le pidió la deuda a Kiko Hernández, aunque ella pusiera esa «excusa»: “La información es que Belén Rodríguez no tenía ninguna necesidad económica cuando reclama el dinero y lo cuenta ella, no es una presunción”. Al parecer, la colaboradora se lo comentó a alguno de sus amigos: “Ella no necesitaba ese dinero pero lo reclama porque teme que a lo mejor o a lo peor no se le devuelva, es la clave que esconde todo esto”. Precisamente esta información es la que le ha hecho mucho daño a Hernández: «Sería la hos*** más gorda que me podría llevar en estos 20 años que llevo trabajando en la tele», ha dicho al respecto.