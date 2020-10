El colaborador ha sido muy crítico con la hija de María Teresa Campos. «¡Qué pájara estás hecha! ¡Qué mentirosilla! Eres una mentirosa de libro», dice.

«Mentirosa» y «embustera». Son los principales calificativos que ha usado este martes Kiko Hernández al dirigirse a su excompañera Carmen Borrego‘, a quien suele llamar ‘Potota’ ante las cámaras. Un mote que molesta mucho a Alejandra Rubio. La joven se ha quejado de la manera en la que el colaborador hace referencia a su tía, porque considera que son ganas de «humillar». El colaborador ha respondido a las declaraciones de la hija de Terelu. Y, de paso, ha cargado de nuevo contra la malagueña.

“No es una gracia, no es necesario humillar a las personas, a mí me han educado para no hacerlo”, se quejaba Carmen Borrego este fin de semana en ‘Viva la vida’ al hacer referencia a la palabra ‘Potota’ con la que Kiko habla de ella. “Si realmente quisiera humillar me subía al pulpillo a leer las conversaciones que hemos tenido tú y yo a lo mejor tu marido hoy se marchaba de casa”, ha respondido el colaborador.

«Lo de Potota no es por ofender»

El madrileño ha aclarado que «lo de Potota no es por ofender. Es que me hace gracia y cuando te lo dije dos o tres veces y vi que no te ofendía continuamos con la gracia». ‘Cotota’ te lo llamaban en ‘Día a Día’ y como te hiciste lo de la papada te puse ‘Potota’ por ‘Mister Potato’. Pero eso no es ofender», añadía. Sobre las palabras de Alejandra Rubio, cree que es muy joven y está “a años luz” de saber cómo se mueven los hilos en televisión: «Cuando pasen unos años, hablamos de lo que hay que hacer y de lo que no”, sentenciaba.

El colaborador no ha ocultado su enfado con Carmen Borrego, a la que ha atacado duramente. «Hace tres años quedo con tu madre porque quiere conocer a mis hijas y al día siguiente le da un ictus. Aplazamos la convocatoria. Tú, ofendida, dice que no entiendes cómo queda tu madre conmigo. Eso es mentira. Tu madre me escribe y me dice: ¿Retomamos eso de conocer a tus hijas? Y lo le dije: cuando quieras, pon fecha», ha recordado. “Eres una mentirosa de libro. No te voy a llamar Potota, te voy a llamar mentirosa y embustera. De Terelu me fío y de tu madre también. De ti, no. Vendes a tu madre por dos duros, por una exclusiva». Los reproches de Kiko a Carmen Borrego

«Tu madre ha pasado la peor semana con el enfrentamiento que ha tenido con Jorge Javier Vázquez. ¿Quién ha estado con tu madre esta semana? ¿Has estado tú? Porque creo que no se te ha visto el pelo. Mi padre pasa una semana así y estoy con ella tarde sí y tarde también. A ti no se te ha visto el pelo. Tu madre… más sola que la una. Se te ha visto aquí, en ‘Viva la vida».

«Estate más con tu madre. Que además de que te sirva para hacerte exclusivas estate más con ella. Un poquito. Y cuando la llames que luego te acuerdes de lo que le has dicho. Es una casa muy grande, pero más grande es la soledad que tiene en esa casa. Es una casa muy grande para tata soledad», apuntaba.

«Cuentas unas bolas, pero además sobre la marcha. ¡Voy a mentir sobre la marcha! ¡Qué enfadada estabas cuando pediste la fotografía mía con tu madre y con mis hijas! 80 veces me dijiste ‘que quiero la foto’. Y ahora dice que era en el peor momento. ¡Qué pájara estás hecha! ¡Qué mentirosilla! Como te crezca la nariz como a Pinocho se te va a poner como la papada. «¡Qué asco! ¡Asco!», espetaba. «Yo no soy nadie para dar consejos, pero te vuelvo a repetir que creo me importa mucho más lo que le pasa a tu madre que lo que te importa a ti».

«¿Tendrás opinión sobre las cosas?»

Kiko Hernández develaba que vivió una de las peores tardes estando al lado de María Teresa Campos y que Carmen no dio señales de vida. «El día que salió aquí la sobrina de Bigote Arrocet yo viví una crisis en mi casa. Porque tu madre estaba aquí en mi casa. Hubo llamadas de todo el mundo a su teléfono ese día. Tuya, ninguna. Llamó todo Dios. Te importaba una mierda que estuviera aquí la sobrina de Bigote contando que tu madre se autolesionaba, que se pegaba leches en la cara y que se tiraba del pelo. ¡A ti te importaba una mierda! Tú estabas con tu marido p or ahí de cachondeo».

Por último, el colaborador enviaba un nuevo mensaje a Carmen Borrego. «Venga, el domingo que viene ya tienes de qué hablar. Ya tienes trabajo. Que te pongan el vídeo de Kiko y a hablar. A ti o te ponen un vídeo tuyo o de tu familia o no hablas. ¿Tendrás opinión de las cosas? Hasta tu sobrina estará más dispuesta a hablar». Consciente de lo incisivo de su mensaje, ha reconocido: «Siento si estas palabras ofenden a María Teresa».