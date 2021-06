Kike Calleja está disfrutando de unas vacaciones en República Dominicana donde, sin esperarlo, su novia le ha pedido matrimonio

Kike Calleja está de celebración. El presentador se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en República Dominicana acompañado por su novia, Raquel Abad Santana, que concursó en ‘Gran Hermano 7’. ‘Sálvame‘ vuelve a irse de boda tras la última del reportero José Antonio León con su ya mujer Rocío Madrid que tuvo lugar este pasado fin de semana en Sevilla. Ahora será Kike Calleja quien pase por el altar junto a su novia, con quien lleva más de cuatro años de relación. Además, ha sido ella quien le ha pedido matrimonio durante sus vacaciones en este enclave único y de una manera que ha terminado por enamorar al presentador: nadando junto a los delfines. Ha sido el propio Calleja quien ha revelado todo esto.

Kike Calleja ha compartido las bonitas fotografías de esta experiencia junto a los delfines

Junto a una batería de imágenes de su experiencia nadando junto a los delfines, Kike Calleja ha escrito un romántico texto donde ha revelado que este regalo ha sido su pedida de mano. Además, ha querido dejar claro que su vida al lado de su novia es uno de sus pilares para conseguir la felicidad plena: «Millones de gracias por el regalo de pedida más bonito y original que me has hecho. Pasar el día con delfines era uno de mis sueños y tú lo has hecho realidad. Jamás lo olvidaré. Gracias por enseñarme tantas cosas y hacerme feliz cada día. Ahora sí que comienza la cuenta atrás. Te amooo 🐬❤️», ha escrito.

Fue el pasado mes de febrero cuando Kike Calleja también le pidió matrimonio a su novia: «Cuando quieres pasar el resto de tu vida con una persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible… Se lo pedí y ¡me dijo que sí! «, junto a una fotografía donde mostraba el anillo. Varios meses después, ha sido su prometida quien ha querido darle una sorpresa y que también él tuviera su propio regalo de pedida de mano. Aunque de momento se desconoce cuándo pasarán por el altar, la pareja ya habría comenzado la cuenta atrás y todos los preparativos de la boda.

Las vacaciones en República Dominicana de la pareja

La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en el paraíso. Ambos están dejando constancias de los felices momentos que están viviendo y de lo enamorados que están. Además, son continuados los mensajes de amor y cariño que ambos se dedican en sus perfiles sociales, dejando constancia de que son indestructibles y que están pasando por su mejor momento. Ahora, quieren poner el broche de oro a sus más de cuatro años de noviazgo con una boda por todo lo alto, a la que acudirán muchos de los rostros más conocidos de Telecinco, sobre todo de ‘Sálvame’. ¡Qué viva el amor!