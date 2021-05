Karina ha hablado con SEMANA sobre las fotografías en las que posa a lo Marilyn Monroe, imágenes que quedarán para la posteridad.

Una mujer desnuda abrazada solo a unas sábanas blancas. Emulando a la actriz Marilyn Monroe, Karina ha mostrado su imagen más sensual a los 74 años en un estudio improvisado: la habitación de un hotel. SEMANA publica en primicia todas las fotografías –y una entrevista en exclusiva que puedes leer aquí– de una sesión de fotos en la que la que la artista se convirtió en casi un icono de Hollywood. Feliz con el resultado y sin pudor alguno, la cantante se confiesa con esta revista: «Estoy envuelta en una sábana y eso da mucho para la imaginación (ríe). Vemos a una Karina adulta, que ya era hora. Si no lo hago ahora ya se me pasa el arroz, bueno ya está un poquito pasado». Momento que inmortalizó el prestigioso pintor malagueño, Antonio Montiel, quien cuidó cada detalle para que todo saliera a la perfección.

A pesar de que contaban con muy pocos medios para que todo saliera a pedir de boca, Karina consiguió el resultado esperado, pero por encima de todo, logró sentirse cómoda en un rol que nunca había experimentado. «No me dio vergüenza, éramos muy pocos en la sesión. En ningún momento hice ninguna barbaridad. Me metí en mi baño y salí con mi sabana», dice la jienense al recordarlo. Una de estas imágenes pertenece precisamente al single de Karina que acaba de ver la luz, la versión bachata de ‘Noche de Ronda’: «Una de las fotografías ha servido para el single. Confiamos en que suene este verano, aunque no haré ninguna actuación, porque me voy a dedicar a los míos». Y es que los meses de pandemia le han servido para recordarle lo importante que es aprovechar cada instante con los suyos. El confinamiento lo vivió en su apartamento madrileño de 58 metros y lo hizo completamente sola, por lo que quiere dedicarse a su familia en cuerpo y alma a partir de ahora.

«Yo he estado muy solita durante la pandemia y ahora que tengo oportunidad de estar con mi familia quiero aprovechar. Hace un año que no veo a mi hija Rocío y a mi nieto que vive en Castellón«, explica a SEMANA. La crisis sanitaria le ha enseñado muchas cosas, entre ellas, a priorizar, que por encima de todo están sus seres queridos. Tras una vida dedicada a la música, Karina relata cómo las redes sociales le han ayudado y acompañado a partes iguales durante el aislamiento. «Solo veía a una de mis hijas que vivía cerca de mí, pero desde la distancia. Era muy frío y muy complicado. He vivido mis primeras navidades sola y han sido un poquito duras. A mí misma las redes sociales me han animado mucho, la gente me dice cosas muy bonitas y me han acompañado mucho. Se han volcado mucho conmigo. Para la gente mayor ha sido duro», comenta.