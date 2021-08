Karelys a Cayetano Rivera tras su cogida: «Para cornada la de Londres»

Cayetano Rivera sufrió una cogida en Guijuelo (Salamanca) este domingo, un percance tras el que acabó con dos costillas rotas. Precisamente sobre ello ha sido preguntada Karelys, quien, aunque tiene buenos deseos hacia él, le ha lanzado un durísimo zasca entre carcajadas. Después de una cena con amigas la abogada le ha enviado una pulla que, sin duda, dejará boquiabiertos a muchos: «Para cornada la de Londres». Con estas palabras hace alusión a las imágenes de ambos en Londres que publicó la revista SEMANA en exclusiva, las cuales generaron un gran revuelo en la crónica social. Aunque en un principio lo negó, la letrada terminó por confesar que estuvieron juntos varios años cuando él ya estaba con Eva González. Un contacto intermitente del que ya no queda ni rastro, siendo una amistad que ya forma parte del pasado. Eso sí, le desea al diestro una pronta recuperación después de un susto de este calibre.

Si bien en un principio Karelys se mostró mucho más cauta al hablar de lo que le unía a Cayetano, tras algún tiempo decidió confesarse en televisión. Declaró estar enamorada de él y no sentirse orgullosa de su actitud, pero ahora está en otro punto vital. A pesar de que ya pasó página y su amistad con Cayetano terminó, no puede evitar que muchos quieran saber qué opina del momento idílico que viven Cayetano y Eva González desde hace tiempo. La letrada duda de la felicidad del matrimonio: «Durante ocho años de mi vida he estado viendo eso y mientras tanto yo estaba viviendo una historia de la que nadie tenía ni idea. ¿Qué crees que voy a opinar sobre si están felices o no? Creo que con eso te lo digo todo. Parece que son una pareja maravillosa, eso parece”. Sus últimas declaraciones estaban cargadas de ironía, ya que Karelys considera que la imagen que ofrecen en redes sociales nada se ajusta a la realidad.

La última polémica de Cayetano Rivera

Ahora Cayetano Rivera continúa centrado en su trabajo y en su familia. De hecho, esta semana volvía a ser noticia junto a El Juli por llamar inculta a la alcaldesa de Gijón tras prohibir las corridas e insiste en que sus alegaciones son ridículas. «Me interesa mucho saber cómo esta persona salva a los toros exactamente, porque piensa que prohibiéndolos los va a salvar. No tiene ni base ni fundamento en lo que dice», decía hace tan solo unos días. Molesto con ello, Cayetano Rivera no ha dudado en alzar la voz. Al igual que en su guerra con Isabel Pantoja con el único fin de que la tonadillera les devolviera tanto a él como a su hermano los enseres de su padre, una batalla que quisieron ganar a través de su abogado. Tras varios meses decidieron retirarse, no obstante, no han tirado la toalla y pretenden volver a luchar por recuperar lo que ellos mantienen que les pertenece de Paquirri.