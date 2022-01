Julián Muñoz ha vuelto a la esfera pública a raíz de la emisión de su propio documental, ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’. Este viernes, el que fuera alcalde de Marbella ha echado la vista atrás y ha recordado la etapa en la que recibió sus primeros permisos para salir de la cárcel, así como de la estrecha relación que mantuvo con los hijos de Isabel Pantoja. En concreto, la expareja de la tonadillera ha reconocido que buena sintonía que tuvo siempre con Chabelita Pantoja, quien hace unos meses reconoció que lo vio como una figura paterna.

Julián Muñoz solo ha tenido buenas palabras para Chabelita Pantoja, a quien consideraba su ojito derecho. El exconcejal de Marbella no puede evitar poner una sonrisa de oreja a oreja al hablar de la joven y reconoce que se lo pasaba en grande en la casa en la que vivía con la tonadillera. «Éramos dos almas sueltas, había una complicidad entre los dos, le tenía mucho cariño. A día de hoy si te digo que no le tengo afecto, te estaría mintiendo», comenta. Tras esto, Julián Muñoz ha ido un paso más allá y ha confesado que le gustaría volver a verla y hace hincapié en que no le importaría cómo le pudiera afectar esto a la cantante. «El querer, amiga mía, se lleva en el corazón y en ese no manda nadie, por lo menos en el mío», asevera.

Por otro lado, Julián Muñoz ha desvelado que Isabel Pantoja no le llevaba a Chabelita a la casa de La Pera cuando estaba cumpliendo el tercer grado y reconoce que tuvo que forzar que que la niña le visitara. «Le dije: ‘Estás a diez minutos de aquí, quiero ver a la niña, mándamela’. Me la mandó con Teresa Pollo», recuerda. En ese encuentro, el exalcalde de Marbella señala que la ahora colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ le llegó a pedir que volviera con la cantante. «En la escalinata de la casa, puede que no se acuerde y no pasa nada, me dijo: ‘¿Por qué no volvéis mi madre y tú?‘», confiesa. Además, insiste en que Chabelita Pantoja es «un alma inocente» que ha sido criada por Dulce. Sobre esta última, Julián Muñoz también tiene buenas palabras y no ha dudado en poner en valor todas las cosas que hizo por la joven: desde preocuparse por sus estudios hasta su aseo.

Julián Muñoz también ha tenido tiempo para dedicarle unas palabras a Kiko Rivera y no ha dudado en valorar la situación familiar por la que atraviesa. La expareja de Isabel Pantoja afirma que el DJ siempre ha sido un chico independiente y que le tuvo mucho respeto. «A una persona destruida no se le puede dejar tirada en la calle. A su hijo lo ha dejado en la puta calle«, admite tras recordar el episodio en el que Isabel Pantoja le echó de La Pera.

La reacción de Chabelita Pantoja

A pesar de que se ha emitido en su totalidad este viernes, horas antes, Chabelita Pantoja ha podido ver algunas imágenes de estas declaraciones de Julián Muñoz. En concreto, la joven explica que el exalcalde ahora es una persona diferente, aunque le guarda mucho cariño. «Si le veo hablando de lo que ha dicho de mi madre no puedo defenderle. No me gustan los términos en los que se refiere a mi madre porque la deja como una persona interesada, que busca el poder, ambiciosa… Yo también he visto cómo mi madre ha sufrido cuando se separó de Julián. He visto que estaba enamorada y a mí lo que él cuenta de que solo estaba interesada en su poder… no me cuadra», se sincera la joven.

La emisión del documental llegan en días complicados para el que fuera edil en los años de gloria de la Costa del Sol. En el terreno personal, tanto él como su exmujer, Mayte Zaldívar, se enfrentan a la enfermedad de la hija que tiene en común, que padece cáncer. «Necesito un milagro del cielo en mi vida y todo lo demás no me importa nada… Es algo que me arrea el corazón. Es algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida”, confesaba Zaldívar, destrozada.