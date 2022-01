Telecinco ha emitido la segunda parte de la serie documental de Julián Muñoz, «No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad», en donde el exalcalde de Marbella ha descrito cómo fueron sus últimas horas en La Pera antes de que Isabel Pantoja le echara de ella. Además, el político no ha dudado en hablar de cómo fue su relación con los hijos de la tonadillera. En concreto, el protagonista del espacio de Mediaset ha reconocido que Kiko Rivera era una persona muy independiente y siempre le trató con respeto. Ante esto, el exedil dejaba claro que la cantante ha sido muy injusta con el DJ, tanto o igual que lo fue con él en el pasado.

«Kiko siempre ha sido independiente, pero también le gustaba venir a casa. A mí jamás me ha dado un ruido, siempre ha habido respeto«, recuerda con cierta nostalgia Julián Muñoz después de recordar cómo fue su vida junto a Isabel Pantoja. El exalcalde de Marbella se ha llevado las manos a la cabeza al hablar de la situación actual por la que está pasando la relación entre el DJ y la tonadillera: «No quiero ver a ese chico sufriendo como está sufriendo».

No contento con esto, Julián Muñoz ha ido un paso más allá y ha aprovechado la ocasión para lanzar un duro reproche a quien un día fue su gran amor. Así, el político se ha remontado al momento en el que Isabel Pantoja le echó de su casa de La Pera después de que se le concediera el tercer grado. «No se puede dejar a nadie tirado en la calle y tenemos múltiples ejemplos y concretamente uno. A su hijo Kiko le ha dejado en la puta calle», admitía.

Sobre ese momento de su vida, Julián Muñoz recuerda que llegó a decirle a la tonadillera que él se iría del domicilio cuando así lo considerara y llega a admitir que, a día de hoy, piensa que Isabel Pantoja nunca le llegó a querer de verdad. «Fui un capítulo en su vida, cortó el capítulo de la forma que le dio la gana, no sé si me quiso alguna vez, no sé si estuvo enamorada de mi. No se portó bien», explicaba.

Su tierno recuerdo a Chabelita Pantoja

En el segundo episodio de su serie documental, Julián Muñoz también ha tenido bonitas palabras para Chabelita Pantoja. Con una sonrisa de oreja a oreja, reconoce que siempre vio a la hija de Isabel Pantoja como a su ojito derecho. «Éramos dos almas sueltas, había una complicidad entre los dos, le tenía mucho cariño. A día de hoy si te digo que no le tengo afecto, te estaría mintiendo», comenta. Tras esto, Julián Muñoz ha ido un paso más allá y ha confesado que le gustaría volver a verla y hace hincapié en que no le importaría cómo le pudiera afectar esto a la cantante. «El querer, amiga mía, se lleva en el corazón y en ese no manda nadie, por lo menos en el mío», asevera.