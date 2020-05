7 Y en lo referente al amor ¿estás aprovechando para conocer a alguien virtualmente?

No es el mejor momento para las parejas. El uso de las aplicaciones está disparadísimo y es lógico, pero yo soy de los que defienden que es un momento muy individual. Prefiero seguir soltero pre y post coronavirus voy a estar soltero porque es como estoy bien. Hay personas que están mejor en pareja y ese no es mi caso. A estas alturas que ya no soy un niño tengo claro que yo estoy bien solo.

Se había publicado que tu nueva novela tenía tintes eróticos. Cuéntanos.

Sí, correcto. Nunca había escrito nada del estilo y avanzo y retrocedo porque hay cosas que no termino de darle el giro que quiero. Para otras cosas tengo a mis lectores o mis conejillos de indias que me dan su punto de vista, pero para esto no tanto. No es biográfico…Todavía no tengo contraste, pero voy avanzando.