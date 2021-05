El pasado mes de febrero, Julia Otero anunció que padecía cáncer, por lo que tuvo que parar su actividad laboral en la radio. Ahora, cuenta nuevos datos

La periodista anunció a finales de febrero que padecía cáncer y que estaba inmersa en su lucha. Se distanció tanto de su trabajo en la radio como de las redes sociales para centrarse únicamente en ganar esta batalla. A pesar de esto, poco a poco intentó volver a retomar su actividad y así recuperar, en la medida de lo posible, su vida. En alguna que otra ocasión, Julia Otero ha revelado cómo se encontraba e incluso anunció la feliz noticia de que se había vacunado contra el coronavirus. Ahora, ha querido contar a sus más de 83.000 seguidores nuevos detalles de su lucha contra el cáncer.

Julia Otero ha desvelado qué es lo que le manda a hacer el oncólogo

A través de una bonita fotografía en mitad del campo, disfrutando del aire libre, ha revelado que es lo que le manda a hacer su oncólogo cada día. “Mi oncólogo me manda a paseo y soy obediente 😇. Cada día 6, 7 u 8 kms. Así se estimula la producción de unos seres muy simpáticos llamados neutrófilos. #MeEstoyHaciendoUnMaster. #CurandoYAprendiendo 😊👨‍🎓🤔”, ha escrito junto a la imagen. Una publicación en la que ha recibido el cariño de los suyos. Y es que sus seguidores siempre se han mostrado muy preocupados por el estado de salud de la presentadora.

Aunque son contadas las ocasiones en las que reaparece en las redes sociales. Sorprendió el pasado 18 de marzo cuando reapareció en plena lucha contra su enfermedad. La locutora de Onda Cero quiso agradecer todo el cariño recibido durante las semanas posteriores al anuncio de su enfermedad: “¡Buenos días! No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas…Gracias a todos por empujar. Todo va bien». En esta ocasión elegía Twitter para hacer público este mensaje.

La periodista ya está vacunada del coronavirus

Cuando también ha aparecido ha sido cuando le han puesto las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Julia Otero ha querido compartir en ambas ocasiones la felicidad al ser vacunada contra esta enfermedad que ha paralizado a todo el país durante más de un año. “#SegundaDosis #Covid Mi gratitud a los sanitarios y a la enfermera sabia, que además de vacunarme 💉, me descubrió el tomillo para reforzar las mucosas bucales. Compañeros de Quimio, tomad nota!!! Ánimo a todos los que estéis haciendo, como yo, este viaje duro hacia la salud”, escribió cuando le pusieron la segunda dosis a finales de abril. Mientras que la primera dosis se la puso tres semanas antes. También publicó una fotografía y escribió lo siguiente: “En Cataluña esta es la semana de los pacientes oncológicos en tratamiento y los trasplantados. Es la Comunidad pionera en hacerlo”.

La gallega anunció a finales de febrero que padecía cáncer

A pesar de que ella jamás hubiera querido tener que hacer frente a una situación similar, la comunicadora ha desvelado que padece cáncer, por lo que tendrá que alejarse un tiempo de su trabajo. Le espera un tratamiento oncológico con el que combatir su enfermedad, etapa en la que asegura que se convertirá en una oyente más. «Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento», comenzó diciendo por aquel entonces.

«Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer. Y que amenazo con hacerlo en cuanto pueda», comentó. «No quiero olvidar a mis jefes de Onda Cero y Atresmedia, porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos»,dijo la presentadora. A lo largo de estos meses, ha seguido revelando cómo ha ido evolucionando su estado de salud.