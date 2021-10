Fue a finales de febrero cuando Julia Otero anunció que padecía cáncer. Ahora, ocho meses después da la mejor de las noticias: ha ganado su primera batalla. La periodista ha estado inmersa en su lucha y tras un largo tratamiento de quimioterapia, ahora puede respirar un poco más aliviada. La locutora ha reaparecido después de casi dos meses «desaparecida» de las redes sociales y lo ha hecho para anunciar la mejor de las noticias y con un cambio de look debido a las secuelas que le ha dejado el tratamiento. Desde un sofá y con la mirada fija en la cámara, Julia Otero ha contado cómo se encuentra.

La periodista ha reaparecido y ha anunciado que el tratamiento le ha ido bien

Julia Otero ha compartido esta nueva instantánea y ha asegurado que «estoy viva y guerrera. 💪 Nuevo look. Pelo debilitado pedía ✂️ , y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca», ha dicho tirando de sentido del humor. Además de su superación ha dado otra gran noticia: su regreso a su puesto de trabajo. Y es que tal y como ha contado ella misma, asegura que «falta ya poco para la vuelta a #OndaCero y a @juliaenlaonda. Espero el permiso de los #BatasBlancas», dice.

Son muchos los mensajes de cariño que ha recibido a lo largo de estos meses la locura de Onda Cero, algo por lo que se siente muy agradecida: «Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. ❤️❤️ Como para no curarse!!!». Julia Otero se ha sincerado con sus seguidores y aunque hay que esperar los años correspondientes para confirmar que ha superado al cien por cien la enfermedad, está muy contenta con los últimos resultados: «Por cierto, ya no tengo “egoístas” (Qué gran definición del profesor Lopez-Otín!) No quedó ni una aunque ya sabéis que son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado. Nos oímos pronto! 🎤🎙Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto».

Julia Otero regresó a finales de agosto a su puesto de trabajo en la radio

Su vuelta no fue definitiva pero supuso un chute de energía para Julia Otero. Ella misma confesó que había vuelto de manera puntual a su puesto de trabajo porque el tratamiento le había ido bien, aunque todavía le quedaba la operación quirúrgica a la que tenía que someterse. Una intervención que, a juzgar por las palabras de la periodista, ya se ha realizado y ha salido todo bien. Sin embargo, ahora le toca esperar un tiempo para recuperarse y recargar las pilas antes de enfrentarse de nuevo a la ajetreada rutina que tenía antes de su enfermedad. A pesar de esto, poco a poco va retomando la normalidad y cuenta con el apoyo de los suyos, que han sido un gran chute de energía para ella.