Julia Otero ha desvelado en la radio la enfermedad a la que se enfrenta. Tiene cáncer y se someterá a un tratamiento para vencer la enfermedad.

Julia Otero se ha armado de valor este lunes para compartir con sus oyentes de Onda Cero una confesión inesperada. A pesar de que ella jamás hubiera querido tener que hacer frente a una situación similar, la comunicadora ha desvelado que padece cáncer, por lo que tendrá que alejarse un tiempo de su trabajo. Le espera un tratamiento oncológico con el que combatir su enfermedad, etapa en la que asegura que se convertirá en una oyente más. «Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento», ha comenzado diciendo la periodista.

Las circunstancias la obligan a estar fuera de antena, no obstante, los médicos le han dicho que intente que sea el mínimo posible, ya que para Julia Otero su trabajo es su mejor medicina. «Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer. Y que amenazo con hacerlo en cuanto pueda», ha comentado. Unas palabras que han estado también cargadas de agradecimientos hacia sus compañeros de trabajo, quienes desde que han conocido la noticia no han dejado de mandarle mensajes de ánimo y apoyo ante esta batalla. «Julia Otero ha desvelado en la radio la enfermedad a la que se enfrenta. Tiene cáncer y se someterá a un tratamiento para vencer la enfermedad. No quiero olvidar a mis jefes de Onda Cero y Atresmedia, porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos», ha dicho la presentadora.

Será Carmen Juan su sustituta durante el tiempo que Julia esté ausente y a su lado continuarán los mismos redactores y colaboradores, siendo muy poco el tiempo que Julia quiere estar lejos de los micrófonos.